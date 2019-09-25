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EZ CD Audio Converter 9.0.1
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4.41 из 5, всего оценок - 159
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- Рейтинг программы - 4.41 из 5
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EZ CD Audio Converter (Easy CD-DA Extractor) - мощное многофункциональное приложение для работы с аудиофайлами, позволяющее преобразовать дорожки из AudioCD в различные форматы, такие как .mp3, .wav, .wma, .flac и .aac. и др., а также проводить конвертацию файлов между этими форматами. Кроме того, данный инструмент позволяет записывать музыку на компакт диски, поддерживает мультисессию, автоматически определяет оптимальную скорости записи и много чего другого.
Также EZ CD Audio Converter также включает в себя редактор тегов, дающий возможность организовать музыкальные файлы перед началом преобразования. Программа имеет простой интуитивно понятный дружественный интерфейс, что делает возможной работу с программой даже начинающим пользователям.
Основные особенности и функции программы:
- позволяет производить "извлечение" треков с AudioCD;
- объединяет в себе мощный конвертер и средство для прожига компакт-дисков;
- содержит подробный файл помощи;
- имеет приятный исполнительский интерфейс.
Дополнительные файлы к программе:
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|Что нового в EZ CD Audio Converter 9.0.1?
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Отзывы о программе EZ CD Audio Converter
kirdj про EZ CD Audio Converter 7.0.7 [07-12-2017]
Нормальная программа,только пользуюсь ей трехлетней давности еще goldwave режу лослесс форматы по тишине между треками. cue пишу imgburn или фубаром,пробовал писать Феррио никакой разницы в звучании не заметил.
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Глеб про EZ CD Audio Converter 5.0.4 [10-12-2016]
Кому нужна последняя версия программы пишите в skype: matematuk1992.... А вообще кролик уже выпустил новую и пропатченную версию
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A про Easy CD-DA Extractor 1.3.1 [12-01-2014]
Все очень понятно, лаконично и по делу. Мне понравилось. Спасибо разработчикам!
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Saintninja про Easy CD-DA Extractor 16.1.0.1 [22-01-2013]
C самого "их" начала с этой программой работаю, нареканий не имею.
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niznaikin про Easy CD-DA Extractor 2010.6 [14-02-2011]
В последнее время записываю диски этой программой .Мне нравится, но на многих стационарных DVD плеерах появляются проблемы с воспроизведением дисков.
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