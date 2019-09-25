EZ CD Audio Converter для Windows

EZ CD Audio Converter 9.0.1

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Описание EZ CD Audio Converter 9.0.1Описание   Скачать EZ CD Audio Converter 9.0.1СКАЧАТЬ (60,06 Мб) Скриншоты EZ CD Audio Converter 9.0.1Скриншоты (5)   Статистика EZ CD Audio Converter 9.0.1Статистика   Отзывы о EZ CD Audio Converter 9.0.1Отзывы (46)  
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4.41 из 5, всего оценок - 159
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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EZ CD Audio Converter (Easy CD-DA Extractor) - мощное многофункциональное приложение для работы с аудиофайлами, позволяющее преобразовать дорожки из AudioCD в различные форматы, такие как .mp3, .wav, .wma, .flac и .aac. и др., а также проводить конвертацию файлов между этими форматами. Кроме того, данный инструмент позволяет записывать музыку на компакт диски, поддерживает мультисессию, автоматически определяет оптимальную скорости записи и много чего другого.

Также EZ CD Audio Converter также включает в себя редактор тегов, дающий возможность организовать музыкальные файлы перед началом преобразования. Программа имеет простой интуитивно понятный дружественный интерфейс, что делает возможной работу с программой даже начинающим пользователям.

Основные особенности и функции программы:

  • позволяет производить "извлечение" треков с AudioCD;
  • объединяет в себе мощный конвертер и средство для прожига компакт-дисков;
  • содержит подробный файл помощи;
  • имеет приятный исполнительский интерфейс.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в EZ CD Audio Converter 9.0.1?
  • Исправлены ошибки
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 77 422
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы
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Отзывы о программе EZ CD Audio Converter

kirdj про EZ CD Audio Converter 7.0.7 [07-12-2017]

Нормальная программа,только пользуюсь ей трехлетней давности еще goldwave режу лослесс форматы по тишине между треками. cue пишу imgburn или фубаром,пробовал писать Феррио никакой разницы в звучании не заметил.
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Глеб про EZ CD Audio Converter 5.0.4 [10-12-2016]

Кому нужна последняя версия программы пишите в skype: matematuk1992.... А вообще кролик уже выпустил новую и пропатченную версию
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A про Easy CD-DA Extractor 1.3.1 [12-01-2014]

Все очень понятно, лаконично и по делу. Мне понравилось. Спасибо разработчикам!
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Saintninja про Easy CD-DA Extractor 16.1.0.1 [22-01-2013]

C самого "их" начала с этой программой работаю, нареканий не имею.
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niznaikin про Easy CD-DA Extractor 2010.6 [14-02-2011]

В последнее время записываю диски этой программой .Мне нравится, но на многих стационарных DVD плеерах появляются проблемы с воспроизведением дисков.
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