WinScan2PDF 3.55 WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего Free PDF to Word Converter 5.1.0.383 Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter April 21, 2017 Freemore PDF to JPG PNG TIF Converter - бесплатный и простой в работе конвертер PDF файлов в графические (JPG, PNG, BMP, TIF, GIF и др.) форматы. присутствует

Scan2PDF 1.7 Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность PDF-XChange Viewer 2.5.322.5 PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и Foxit Phantom 6.1.3 Standard Foxit Phantom предназначен для просмотра, редактирования и создания PDF документов. Инструментарий приложения позволяет объединять/разделять PDF файлы,