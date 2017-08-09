PDF Shaper для Windows

PDF Shaper 7.4

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Описание PDF Shaper 7.4Описание   Скачать PDF Shaper 7.4СКАЧАТЬ (8,03 Мб) Скриншоты PDF Shaper 7.4Скриншоты (3)   Статистика PDF Shaper 7.4Статистика   Отзывы о PDF Shaper 7.4Отзывы (3)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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PDF Shaper - очень простая утилита для конвертирования PDF-файлов в формат RTF. В отличие от аналогичных программ, данный продукт отличается очень простым и понятным интерфейсом, не перегружен лишними функциями и параметрами - достаточно лишь выбрать файл для конвертирования и путь сохранения. Функционалом программы также предусмотрено пакетное преобразование, что будет удобно при работе с многостраничными документами PDF.

Скриншоты PDF Shaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 349
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - PDF - Работа с DBF
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Отзывы о программе PDF Shaper

Вячеслав про PDF Shaper 3.3 [13-03-2015]

прекрасная программа для сброса картинок в pdf и наоборот
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Игорь Сергеевич про PDF Shaper 2.3 [13-02-2014]

Очень ненужная софтина, перевел пдф файл в ртф просто цифрами текст исчез остались только цифры
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Знаток в ответ Игорь Сергеевич про PDF Shaper 5.1 [11-03-2016]

Из платных, наиболее лучшая программа: "Lighten PDF to Word Converter"
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