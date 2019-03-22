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AVS Document Converter 4.2.2.267
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4.08 из 5, всего оценок - 26
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- Рейтинг программы - 4.08 из 5
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AVS Document Converter - программа для просмотра и конвертации разных типов документов. Поддерживает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы. Поддерживает формат электронных книг DjVu и FB2
Выполняет следующие операции:
- конвертирует несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации
- работает с файлами следующих форматов: .pdf, .html, .htm, .mht, .rtf, .doc, .docx, .odt, .ppt, .pptx, .txt, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .epub, .fb2, .djvu, .djv, .xps
- переключается в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу
- автоматически прокручивает документ во время чтения
- создает архив документов в формате ZIP
- отправляет файлы по e-mail из самой программы
- добавляет водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы
- переименовывает документы
- извлекает изображения и сохраняет их как отдельные файлы
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Отзывы о программе AVS Document Converter
vik про AVS Document Converter 4.2.1.266 [26-01-2019]
более 2 лет работаю с этой программой ни каких нареканий одни благодарности создателям спасибо
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Татьяна про AVS Document Converter 4.0.4.254 [02-02-2018]
Пытаюсь перевести фб2 в док, пишет , сто конверсия прошла, при открытии пустой документ. Что-то можно сделать?
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Александр про AVS Document Converter 4.0.3.252 [01-12-2017]
Всё очень доступно и понятно, спасибо!
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Самир про AVS Document Converter 4.0.2.251 [20-09-2017]
Скачал программу для конвертации из ePub в PDF. Все хорошо, но куда пропали картинки? К сожалению...
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Oblomov про AVS Document Converter 2.4.1.236 [17-09-2016]
Всё отлично работает и даже из pdf делает fb2.
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