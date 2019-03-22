AVS Document Converter для Windows

AVS Document Converter 4.2.2.267

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Описание AVS Document Converter 4.2.2.267Описание   Скачать AVS Document Converter 4.2.2.267СКАЧАТЬ (28,92 Мб) Скриншоты AVS Document Converter 4.2.2.267Скриншоты (3)   Статистика AVS Document Converter 4.2.2.267Статистика   Отзывы о AVS Document Converter 4.2.2.267Отзывы (12)  
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4.08 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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AVS Document Converter - программа для просмотра и конвертации разных типов документов. Поддерживает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы. Поддерживает формат электронных книг DjVu и FB2

Выполняет следующие операции:

  • конвертирует несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации
  • работает с файлами следующих форматов: .pdf, .html, .htm, .mht, .rtf, .doc, .docx, .odt, .ppt, .pptx, .txt, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .epub, .fb2, .djvu, .djv, .xps
  • переключается в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу
  • автоматически прокручивает документ во время чтения
  • создает архив документов в формате ZIP
  • отправляет файлы по e-mail из самой программы
  • добавляет водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы
  • переименовывает документы
  • извлекает изображения и сохраняет их как отдельные файлы
AVS Document Converter
AVS Document Converter
AVS Document Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 46 506
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы
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Отзывы о программе AVS Document Converter

vik про AVS Document Converter 4.2.1.266 [26-01-2019]

более 2 лет работаю с этой программой ни каких нареканий одни благодарности создателям спасибо
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Татьяна про AVS Document Converter 4.0.4.254 [02-02-2018]

Пытаюсь перевести фб2 в док, пишет , сто конверсия прошла, при открытии пустой документ. Что-то можно сделать?
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Александр про AVS Document Converter 4.0.3.252 [01-12-2017]

Всё очень доступно и понятно, спасибо!
| 1 | Ответить

Самир про AVS Document Converter 4.0.2.251 [20-09-2017]

Скачал программу для конвертации из ePub в PDF. Все хорошо, но куда пропали картинки? К сожалению...
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Oblomov про AVS Document Converter 2.4.1.236 [17-09-2016]

Всё отлично работает и даже из pdf делает fb2.
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