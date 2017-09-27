Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
WizTree 3.11
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
TreeSize Free 4.0.3.372
TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
Ainvo Disk Explorer 2.4.1.470
Ainvo Disk Explorer - бесплатная утилита для поиска самых больших файлов в системе