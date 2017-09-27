WizTree для Windows

WizTree 3.12

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Описание WizTree 3.12Описание   Скачать WizTree 3.12СКАЧАТЬ (2,93 Мб) Скриншоты WizTree 3.12Скриншоты (4)   Статистика WizTree 3.12Статистика   Отзывы о WizTree 3.12Отзывы (0)  
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WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске. Особенностью данного приложения является его высокая производительность анализа дискового пространства благодаря прямому взаимодействию с главной файловой таблицей, которая содержит подробную информацию о содержимом носителя.

Интерфейс программы предельно прост и понятен, все необходимые инструменты и функции доступны в главном окне. WizTree работает в автоматическом режиме, активируясь после выбора анализируемого объекта. Результаты по умолчанию упорядочены по объему занимаемого дискового пространства в процентах, однако в ручную можно настроить и другую конфигурацию. Функция «Top 1000 Largest Files» показывает пользователям список самых больших файлов.

После проведения выбранного сканирования можно удалить ненужные объекты с помощью встроенной опции в контекстном меню. Помимо всего, с помощью утилиты удается обнаруживать и отображать файлы и папки, удаленные с помощью других приложений. Недостатком программы является то обстоятельство, что она может использоваться только с файловой системой NTFS.

Скриншоты WizTree:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Очистка диска
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Отзывы о программе WizTree

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