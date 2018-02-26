Battery Optimizer для Windows

Battery Optimizer 3.1.0.8

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Описание Battery Optimizer 3.1.0.8Описание   Скачать Battery Optimizer 3.1.0.8СКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты Battery Optimizer 3.1.0.8Скриншоты (5)   Статистика Battery Optimizer 3.1.0.8Статистика   Отзывы о Battery Optimizer 3.1.0.8Отзывы (1)  
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3.08 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.08 из 5
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Battery Optimizer - утилита, позволяющая оптимизировать работу ноутбука с использованием систем диагностики и тестирования для получения наилучшего срока службы аккумулятора.
Данный инструмент гораздо более удобней, чем аналогичные программы мониторинга батареи, т.к. способен сообщать пользователю какой процент батарей можно сохранить изменением определенных аппаратных средств и услуг на ноутбуке. Эти настройки можно сохранить в виде профиля, так что в будущем их доступ будет быстрым и легким для использования в любое время.

Ключевые возможности программы:

  • Точная оценка заряда батареи (приобретение и потеря) при изменении настроек ноутбука
  • Расширенный мониторинг использования батареи с течением времени
  • Показ времени работы аккумулятора при определенных настройках системы
  • Простое и понятное управление использования аккумулятора
  • Увеличение срока службы батареи ноутбука
  • Возможность настройки предупреждения, когда использование батареи увеличивается до определенного уровня.
  • Простой и понятный интерфейс, позволяющий управлять батареей даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно.
Скриншоты Battery Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 14 969
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе Battery Optimizer

Петр про Battery Optimizer 3.0.5.18 [25-04-2017]

Программа зависала, пришлось её удалить.
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