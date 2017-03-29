Товар-Деньги-Товар - это торгово-складская программа для осуществления комплексного контроля над деятельностью оптовых, розничных, оптово-розничных и других торгующих предприятий — от киоска до супермаркета.
Программа позволяет проводить и оформлять все виды торговых и складских операций, вести соответствующую документацию и формировать разнообразные отчеты.
Основные возможности программы:
Создание любой структуры фирмы с любым количеством складов, магазинов и торговых точек.
Учет товара, приходящего разными партиями, сохраняя его себестоимость и индивидуальные особенности.
Автоматический расчет себестоимости товара с учетом всех затрат.
Быстрая и удобная установка розничных, оптовых, дополнительных цен, используя любые денежные единицы.
Возможность работы с несколькими уровнями единиц измерения для каждого товара. При этом общее количество введенных единиц измерения может быть неограниченным, например: вагон, контейнер, ящик, упаковка, пачка, килограмм, грамм.
Торговля оптом и в розницу.
Работа с комплектами.
Учет партнеров: поставщиков и покупателей. Контроль расчетов с клиентами, оплаты, учет долгов и должников.
Ведение всей необходимой первичной документации: платежные поручения, счета, счета-фактуры, товарные чеки, накладные на продажу товара, накладные на перенос товара со склада на склад, накладные на списание товара, накладные на возврат с продажи и возврат поставщику.
Формирование аналитических отчетов: о поступлении товара на склад, реализации товара с автоматическим подсчетом прибыли за любой период, остатках товара на складах фирмы, долгах и должниках, прайс-листы и прочее.
Возможность подключения к кассовому аппарату, система штрих-кодирования.
Есть сетевая версия программы.
Невысокие требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки и работы программы.
Система многоступенчатой защиты информации.
Легкость освоения: даже малознакомый с компьютерной техникой человек способен обучиться работе с программой за один день.
Ограничение в демонстрационной версии стоит только на время использования программы. Блокировка работы произойдет, когда разница между датой первого документа и последующего достигнет трех месяцев.
Михаил про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [26-04-2016]
Программа сырая и позволяет позволяет при содержании наёмных работников злоупотреблять Вашими деньгами.
Например:
В правах доступа Вы можете настроить ограничение к документам разным должностям. НО!: Вы не можете ограничить редактирование даты приходного ордера по любому документу.
Таким образом можно внести деньги в кассу любой датой из прошлого, хоть 1991 годом и эти деньги не отразятся в отчете по кассе.
На мой запрос об исправлении ошибки предложили платную доработку за 1000 рублей.
Не связывайтесь!!!!!! 1 | 2 | Ответить
Егор про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [26-04-2016]
Программа не доработана специально!
Для приманки установлена невысокая цена!
Когда начинаешь работать - понимаешь, что тебе еще нужно платить и платить за специально созданные недоработки и косяки!
Не связывайтесь!!! 1 | | Ответить
Анатолий про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.746 [09-08-2015]
Работаем на этой программе много лет, сколько не помню, но более 10-и точно. Оптовый склад, 6 рабочих мест. По началу тех.поддержка и доработка была бесплатно ! Больших проблем с прогой никогда не было, несколько лет работали под linux.
В данный момент нужно организовать розничную торговлю, вот я в раздумье применять ли эту прогу для розницы ? насколько это будет удобно ? Разработчики, ответьте на мой вопрос..... 4 | 29 | Ответить
Анна про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.712 [04-11-2014]
Ужасная программа, из за жадности руководства приходилось с ней мучаться, троит, перекидывает операции из отчета в отчет, вместо накладных на внутреннее перемещение вообще порнография...жуть 13 | 5 | Ответить
KopMarina про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.690 [10-06-2014]
Подскажите, в программе ТДТ есть возможность автозаполнения реквизитов фирмы как в Бизнес паке? | 5 | Ответить
Igosha6 в ответ KopMarina про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.690 [16-06-2014]
В последней версии программы реализована возможность автоматического заполнения реквизитов фирмы. | | Ответить
Жорик в ответ Igosha6 про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [10-04-2016]
Автоматическое заполнение реквизитов возможно только при оплате сопровождения (абонплата за программу) 1 | 1 | Ответить
Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все необходимые функции для товароведения, торговли, склада, ведения кассы и составления отчетов