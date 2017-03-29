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3.60 из 5, всего оценок - 29 Рейтинг программы - 3.60 из 5

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5 Товар-Деньги-Товар - это торгово-складская программа для осуществления комплексного контроля над деятельностью оптовых, розничных, оптово-розничных и других торгующих предприятий — от киоска до супермаркета.

Программа позволяет проводить и оформлять все виды торговых и складских операций, вести соответствующую документацию и формировать разнообразные отчеты. Основные возможности программы: Создание любой структуры фирмы с любым количеством складов, магазинов и торговых точек.

Учет товара, приходящего разными партиями, сохраняя его себестоимость и индивидуальные особенности.

Автоматический расчет себестоимости товара с учетом всех затрат.

Быстрая и удобная установка розничных, оптовых, дополнительных цен, используя любые денежные единицы.

Возможность работы с несколькими уровнями единиц измерения для каждого товара. При этом общее количество введенных единиц измерения может быть неограниченным, например: вагон, контейнер, ящик, упаковка, пачка, килограмм, грамм.

Торговля оптом и в розницу.

Работа с комплектами.

Учет партнеров: поставщиков и покупателей. Контроль расчетов с клиентами, оплаты, учет долгов и должников.

Ведение всей необходимой первичной документации: платежные поручения, счета, счета-фактуры, товарные чеки, накладные на продажу товара, накладные на перенос товара со склада на склад, накладные на списание товара, накладные на возврат с продажи и возврат поставщику.

Формирование аналитических отчетов: о поступлении товара на склад, реализации товара с автоматическим подсчетом прибыли за любой период, остатках товара на складах фирмы, долгах и должниках, прайс-листы и прочее.

Возможность подключения к кассовому аппарату, система штрих-кодирования.

Есть сетевая версия программы.

Невысокие требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки и работы программы.

Система многоступенчатой защиты информации.

Легкость освоения: даже малознакомый с компьютерной техникой человек способен обучиться работе с программой за один день. Ограничение в демонстрационной версии стоит только на время использования программы. Блокировка работы произойдет, когда разница между датой первого документа и последующего достигнет трех месяцев.

Скриншоты Товар-Деньги-Товар:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3894 руб. Ограничение в работе программы 3 месяца Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 14 772 Разработчик proVision Последнее обновление 29.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Торговля - Складской учет

Отзывы о программе Товар-Деньги-Товар Михаил Программа сырая и позволяет позволяет при содержании наёмных работников злоупотреблять Вашими деньгами.

Например:

В правах доступа Вы можете настроить ограничение к документам разным должностям. НО!: Вы не можете ограничить редактирование даты приходного ордера по любому документу.

Таким образом можно внести деньги в кассу любой датой из прошлого, хоть 1991 годом и эти деньги не отразятся в отчете по кассе.

На мой запрос об исправлении ошибки предложили платную доработку за 1000 рублей.

Не связывайтесь!!!!!!

1 | 2 | Ответить Егор Программа не доработана специально!

Для приманки установлена невысокая цена!

Когда начинаешь работать - понимаешь, что тебе еще нужно платить и платить за специально созданные недоработки и косяки!

Не связывайтесь!!!

1 | | Ответить Анатолий Работаем на этой программе много лет, сколько не помню, но более 10-и точно. Оптовый склад, 6 рабочих мест. По началу тех.поддержка и доработка была бесплатно ! Больших проблем с прогой никогда не было, несколько лет работали под linux.

В данный момент нужно организовать розничную торговлю, вот я в раздумье применять ли эту прогу для розницы ? насколько это будет удобно ? Разработчики, ответьте на мой вопрос.....

4 | 29 | Ответить Анна Ужасная программа, из за жадности руководства приходилось с ней мучаться, троит, перекидывает операции из отчета в отчет, вместо накладных на внутреннее перемещение вообще порнография...жуть

13 | 5 | Ответить KopMarina Подскажите, в программе ТДТ есть возможность автозаполнения реквизитов фирмы как в Бизнес паке?

| 5 | Ответить Igosha6 KopMarina В последней версии программы реализована возможность автоматического заполнения реквизитов фирмы.

| | Ответить Жорик Igosha6 Автоматическое заполнение реквизитов возможно только при оплате сопровождения (абонплата за программу)

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