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Товар-Деньги-Товар для Windows

Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795

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Описание Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795Описание   Скачать Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795СКАЧАТЬ (11,63 Мб) Скриншоты Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795Скриншоты (6)   Статистика Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795Статистика   Отзывы о Товар-Деньги-Товар 3.0.1.795Отзывы (38)  
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3.60 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Товар-Деньги-Товар - это торгово-складская программа для осуществления комплексного контроля над деятельностью оптовых, розничных, оптово-розничных и других торгующих предприятий — от киоска до супермаркета.
Программа позволяет проводить и оформлять все виды торговых и складских операций, вести соответствующую документацию и формировать разнообразные отчеты.

Основные возможности программы:

  • Создание любой структуры фирмы с любым количеством складов, магазинов и торговых точек.
  • Учет товара, приходящего разными партиями, сохраняя его себестоимость и индивидуальные особенности.
  • Автоматический расчет себестоимости товара с учетом всех затрат.
  • Быстрая и удобная установка розничных, оптовых, дополнительных цен, используя любые денежные единицы.
  • Возможность работы с несколькими уровнями единиц измерения для каждого товара. При этом общее количество введенных единиц измерения может быть неограниченным, например: вагон, контейнер, ящик, упаковка, пачка, килограмм, грамм.
  • Торговля оптом и в розницу.
  • Работа с комплектами.
  • Учет партнеров: поставщиков и покупателей. Контроль расчетов с клиентами, оплаты, учет долгов и должников.
  • Ведение всей необходимой первичной документации: платежные поручения, счета, счета-фактуры, товарные чеки, накладные на продажу товара, накладные на перенос товара со склада на склад, накладные на списание товара, накладные на возврат с продажи и возврат поставщику.
  • Формирование аналитических отчетов: о поступлении товара на склад, реализации товара с автоматическим подсчетом прибыли за любой период, остатках товара на складах фирмы, долгах и должниках, прайс-листы и прочее.
  • Возможность подключения к кассовому аппарату, система штрих-кодирования.
  • Есть сетевая версия программы.
  • Невысокие требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки и работы программы.
  • Система многоступенчатой защиты информации.
  • Легкость освоения: даже малознакомый с компьютерной техникой человек способен обучиться работе с программой за один день.

Ограничение в демонстрационной версии стоит только на время использования программы. Блокировка работы произойдет, когда разница между датой первого документа и последующего достигнет трех месяцев.

Скриншоты Товар-Деньги-Товар:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3894 руб.
Ограничение в работе программы3 месяца
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 14 772
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Складской учет

Отзывы о программе Товар-Деньги-Товар

Михаил про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [26-04-2016]

Программа сырая и позволяет позволяет при содержании наёмных работников злоупотреблять Вашими деньгами.
Например:
В правах доступа Вы можете настроить ограничение к документам разным должностям. НО!: Вы не можете ограничить редактирование даты приходного ордера по любому документу.
Таким образом можно внести деньги в кассу любой датой из прошлого, хоть 1991 годом и эти деньги не отразятся в отчете по кассе.
На мой запрос об исправлении ошибки предложили платную доработку за 1000 рублей.
Не связывайтесь!!!!!!
1 | 2 | Ответить

Егор про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [26-04-2016]

Программа не доработана специально!
Для приманки установлена невысокая цена!
Когда начинаешь работать - понимаешь, что тебе еще нужно платить и платить за специально созданные недоработки и косяки!
Не связывайтесь!!!
1 | | Ответить

Анатолий про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.746 [09-08-2015]

Работаем на этой программе много лет, сколько не помню, но более 10-и точно. Оптовый склад, 6 рабочих мест. По началу тех.поддержка и доработка была бесплатно ! Больших проблем с прогой никогда не было, несколько лет работали под linux.
В данный момент нужно организовать розничную торговлю, вот я в раздумье применять ли эту прогу для розницы ? насколько это будет удобно ? Разработчики, ответьте на мой вопрос.....
4 | 29 | Ответить

Анна про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.712 [04-11-2014]

Ужасная программа, из за жадности руководства приходилось с ней мучаться, троит, перекидывает операции из отчета в отчет, вместо накладных на внутреннее перемещение вообще порнография...жуть
13 | 5 | Ответить

KopMarina про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.690 [10-06-2014]

Подскажите, в программе ТДТ есть возможность автозаполнения реквизитов фирмы как в Бизнес паке?
| 5 | Ответить

Igosha6 в ответ KopMarina про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.690 [16-06-2014]

В последней версии программы реализована возможность автоматического заполнения реквизитов фирмы.
| | Ответить

Жорик в ответ Igosha6 про Товар-Деньги-Товар 3.0.1.769 [10-04-2016]

Автоматическое заполнение реквизитов возможно только при оплате сопровождения (абонплата за программу)
1 | 1 | Ответить

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