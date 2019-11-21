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БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)
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4.56 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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БухСофт Мини Упрощенка – элементарная программа, которая содержит самые необходимые функции для учета лиц применяющих упрощенную систему налогообложения. А именно:
- Банк (формирование платежных поручений) лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
- Касса (формирование приходных и расходных ордеров) лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
- Книга доходов и расходов, которая автоматически заполняется по данным форм Банка и Касса лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
- Меню отчетности лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
- Справочники, необходимые для ведения первичных документов и отчетности лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
- Удобней чем MS Excel, и проще, чем любая бухгалтерская программа!
Дополнительные файлы к программе:
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|Что нового в БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)?
- Уточнено формирование печатной формы авансового отчета при наличии в отчете оплаты с применением счета 55.5.
- Доработано заполнение в печатной форме товарной накладной (ТОРГ-12) сведений наличия/отсутствия доверенности покупателя ТМЦ.
- Уточнено заполнение печатной формы "Книги доходов и расходов" при указанном периоде "9 месяцев" и "год".
- Исправлена проблема импорта исходящих платежных поручений из файла-клиент банка при незаполненном поле "Операция (Книга ДиР)".
- Доработка заполнения строки 070 раздела 1 отчета 6-НДФЛ.
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Отзывы о программе БухСофт Мини Упрощенка
Ирина Мирошниченко про БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 07.02.2019) [06-11-2019]
В Бухсофт я работаю 6 лет. Я могу сказать одно, для небольших организаций это находка, для специфического учёта берите что то другое. Бухсофт на это и не претендует) за последние два года с программой явно идут улучшения, добавили склад, доработали зарплату и кадры, нравится обновленный рабочий стол - все дела сразу при входе. Для моих нужд бухсофту уверенную пятерку
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Дмитрий про БухСофт Мини Упрощенка 29.04.2016 [31-01-2019]
Служба поддержки сборище некомпетентных дебилов. Вопрос доступа в программу не могут решить четвертый день. Решил забрать свои деньги назад
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Александр про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [08-06-2017]
Программа дешевая - это достоинство. Однако уровень исполнения ее детский. Изобилие досадных недоработок! Расширьте бета-тестеров и поменяйте программистов!
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Ольга в ответ Александр про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [03-07-2017]
Наткнулась на отзывы о программе, в которой работаю несколько лет и решила выразить свое мнение. А то все пишут из крайности в крайность,то программа хорошая, то совсем - "жулики и шарлотаны". ПОстараюсь быть объективной, и начну наверное с того, что Бухсофт, конечно, не шарлотаны и не жулики, но и бесплатно тоже вам программу делать никто не будет, это надо понимать. Программа простая,но поначалу после 1С непривычная, что вызывает массу вопросов, а это дело привычки и времени. К функционалу можно относиться по-разному. ДЛя каких-то компаний и ИП его будет достаточно "более чем", для крупных организаций наверное его будет недостаточно. Цена более чем адекватная, с учетом того что ты сам выбираешь тариф и все остальное, плюс акций бывает много. Техподдержка есть и конечно многое зависит от сотрудника, но в целом отношение профессиональное. Обновляют программу часто, ошибки бывают, хотя конечно хочется чтобы их не было.
Мой совет - не ожидать, что это будет идеальная программа вашей мечты за бесплатно. НО это будет программа, которая по соотношению цены, качества, поддержки будет удовлетворять всем вашим требованиям, если у вас ИП или малое/среднее предприятие.
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Василиса про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [14-04-2017]
Прочитала здесь отзывы и долго сомневалась... А зря! Программа работает быстро и понятно. Вежливая девочка из техподдержки (не помню имя) быстро объяснили как быстро зарегистрироваться и настроить прогу под мой учет. Сказали, что их сайте разработчиков есть форум - где быстро отвечаю на вопросы по прогам Бухсофта. Хочу еще у них программу для онлайн-касс скачать. Слышала, что она не дорогая...
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alina про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [26-02-2017]
Мой отзыв, который я также обещала руководству Бухсофт оставить пишу: программа отвратительная и не доработанная. Отношение к клиентам наплевательское. Звонишь в тех. Поддержку, а оказывается тех. поддержки у них не существует…… вот незадача и это первое вранье….. отправляют искать ответы на форумах интернета. Второе: Будьте готовы что при переносе данных из предприятия прошлого года например в программу УСН нового года данные нового года удаляться и только обновятся остатки старого года на начало. То есть если например нашли ошибку как было у меня (занималось восстановлением) в старом году (2009) исправили ее и хотите перенести эти данные в новый год (2010) будьте готовы новый год полностью вносить ручками ничего вам не поможет даже Великий Бухсофт они сами не знают, как так получилось и не могут исправить данную ошибку поскольку программа не доработана.
Хотя обещали что-то придумать решить проблему и в таком духе тягомотину устроили чтоб отзывы плохие не писала.
Не рекомендую данную программу для работы!
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