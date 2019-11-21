Отзывы о программе БухСофт Мини Упрощенка Ирина Мирошниченко В Бухсофт я работаю 6 лет. Я могу сказать одно, для небольших организаций это находка, для специфического учёта берите что то другое. Бухсофт на это и не претендует) за последние два года с программой явно идут улучшения, добавили склад, доработали зарплату и кадры, нравится обновленный рабочий стол - все дела сразу при входе. Для моих нужд бухсофту уверенную пятерку

| | Ответить Дмитрий Служба поддержки сборище некомпетентных дебилов. Вопрос доступа в программу не могут решить четвертый день. Решил забрать свои деньги назад

2 | | Ответить Александр Программа дешевая - это достоинство. Однако уровень исполнения ее детский. Изобилие досадных недоработок! Расширьте бета-тестеров и поменяйте программистов!

1 | 1 | Ответить Ольга Александр Наткнулась на отзывы о программе, в которой работаю несколько лет и решила выразить свое мнение. А то все пишут из крайности в крайность,то программа хорошая, то совсем - "жулики и шарлотаны". ПОстараюсь быть объективной, и начну наверное с того, что Бухсофт, конечно, не шарлотаны и не жулики, но и бесплатно тоже вам программу делать никто не будет, это надо понимать. Программа простая,но поначалу после 1С непривычная, что вызывает массу вопросов, а это дело привычки и времени. К функционалу можно относиться по-разному. ДЛя каких-то компаний и ИП его будет достаточно "более чем", для крупных организаций наверное его будет недостаточно. Цена более чем адекватная, с учетом того что ты сам выбираешь тариф и все остальное, плюс акций бывает много. Техподдержка есть и конечно многое зависит от сотрудника, но в целом отношение профессиональное. Обновляют программу часто, ошибки бывают, хотя конечно хочется чтобы их не было.

Мой совет - не ожидать, что это будет идеальная программа вашей мечты за бесплатно. НО это будет программа, которая по соотношению цены, качества, поддержки будет удовлетворять всем вашим требованиям, если у вас ИП или малое/среднее предприятие.

| 5 | Ответить Василиса Прочитала здесь отзывы и долго сомневалась... А зря! Программа работает быстро и понятно. Вежливая девочка из техподдержки (не помню имя) быстро объяснили как быстро зарегистрироваться и настроить прогу под мой учет. Сказали, что их сайте разработчиков есть форум - где быстро отвечаю на вопросы по прогам Бухсофта. Хочу еще у них программу для онлайн-касс скачать. Слышала, что она не дорогая...

1 | 1 | Ответить alina Мой отзыв, который я также обещала руководству Бухсофт оставить пишу: программа отвратительная и не доработанная. Отношение к клиентам наплевательское. Звонишь в тех. Поддержку, а оказывается тех. поддержки у них не существует…… вот незадача и это первое вранье….. отправляют искать ответы на форумах интернета. Второе: Будьте готовы что при переносе данных из предприятия прошлого года например в программу УСН нового года данные нового года удаляться и только обновятся остатки старого года на начало. То есть если например нашли ошибку как было у меня (занималось восстановлением) в старом году (2009) исправили ее и хотите перенести эти данные в новый год (2010) будьте готовы новый год полностью вносить ручками ничего вам не поможет даже Великий Бухсофт они сами не знают, как так получилось и не могут исправить данную ошибку поскольку программа не доработана.

Хотя обещали что-то придумать решить проблему и в таком духе тягомотину устроили чтоб отзывы плохие не писала.

Не рекомендую данную программу для работы!

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