Программы для Windows » Деловые программы » Бухгалтерия » БухСофт Мини Упрощенка для Windows
БухСофт Мини Упрощенка для Windows

БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)Описание   Скачать БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)СКАЧАТЬ (73,72 Мб) Скриншоты БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)Скриншоты (3)   Статистика БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)Статистика   Отзывы о БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)Отзывы (16)  
Оцените программу!
4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

БухСофт Мини Упрощенка – элементарная программа, которая содержит самые необходимые функции для учета лиц применяющих упрощенную систему налогообложения. А именно:

  • Банк (формирование платежных поручений) лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Касса (формирование приходных и расходных ордеров) лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Книга доходов и расходов, которая автоматически заполняется по данным форм Банка и Касса лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Меню отчетности лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Справочники, необходимые для ведения первичных документов и отчетности лиц применяющих упрощенную систему налогообложения.
  • Удобней чем MS Excel, и проще, чем любая бухгалтерская программа!

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 14.11.2019)?
  • Уточнено формирование печатной формы авансового отчета при наличии в отчете оплаты с применением счета 55.5.
  • Доработано заполнение в печатной форме товарной накладной (ТОРГ-12) сведений наличия/отсутствия доверенности покупателя ТМЦ.
  • Уточнено заполнение печатной формы "Книги доходов и расходов" при указанном периоде "9 месяцев" и "год".
  • Исправлена проблема импорта исходящих платежных поручений из файла-клиент банка при незаполненном поле "Операция (Книга ДиР)".
  • Доработка заполнения строки 070 раздела 1 отчета 6-НДФЛ.
БухСофт Мини Упрощенка
БухСофт Мини Упрощенка
БухСофт Мини Упрощенка
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1838 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 501
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Торговля - Финансы
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

Настройка FPrint 1.0

Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека,

Тирика-Магазин 10.0.8

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара,

Memo Office 4x4 - Документы для бухгалтерии 27.07.2018

Memo Office 4x4 - приложение позволяет автоматизировать делопроизводство в бухгалтерии небольшого предприятия. Выполняются операции по ведению учета товара и

Главная бухгалтерская книга 2.0

Главная бухгалтерская книга - полезная программа для всех бухгалтеров, в которой представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам

Кадры Плюс 7.1.3

Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы,

Сальдо 2007.4

Сальдо - это универсальная бухгалтерская программа для учета расчетных, кассовых и других хозяйственных операций (бухгалтерских проводок), ведения картотек первичных

скачать Adguard

Отзывы о программе БухСофт Мини Упрощенка

Ирина Мирошниченко про БухСофт Мини Упрощенка 2019 (от 07.02.2019) [06-11-2019]

В Бухсофт я работаю 6 лет. Я могу сказать одно, для небольших организаций это находка, для специфического учёта берите что то другое. Бухсофт на это и не претендует) за последние два года с программой явно идут улучшения, добавили склад, доработали зарплату и кадры, нравится обновленный рабочий стол - все дела сразу при входе. Для моих нужд бухсофту уверенную пятерку
| | Ответить

Дмитрий про БухСофт Мини Упрощенка 29.04.2016 [31-01-2019]

Служба поддержки сборище некомпетентных дебилов. Вопрос доступа в программу не могут решить четвертый день. Решил забрать свои деньги назад
2 | | Ответить

Александр про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [08-06-2017]

Программа дешевая - это достоинство. Однако уровень исполнения ее детский. Изобилие досадных недоработок! Расширьте бета-тестеров и поменяйте программистов!
1 | 1 | Ответить

Ольга в ответ Александр про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [03-07-2017]

Наткнулась на отзывы о программе, в которой работаю несколько лет и решила выразить свое мнение. А то все пишут из крайности в крайность,то программа хорошая, то совсем - "жулики и шарлотаны". ПОстараюсь быть объективной, и начну наверное с того, что Бухсофт, конечно, не шарлотаны и не жулики, но и бесплатно тоже вам программу делать никто не будет, это надо понимать. Программа простая,но поначалу после 1С непривычная, что вызывает массу вопросов, а это дело привычки и времени. К функционалу можно относиться по-разному. ДЛя каких-то компаний и ИП его будет достаточно "более чем", для крупных организаций наверное его будет недостаточно. Цена более чем адекватная, с учетом того что ты сам выбираешь тариф и все остальное, плюс акций бывает много. Техподдержка есть и конечно многое зависит от сотрудника, но в целом отношение профессиональное. Обновляют программу часто, ошибки бывают, хотя конечно хочется чтобы их не было.
Мой совет - не ожидать, что это будет идеальная программа вашей мечты за бесплатно. НО это будет программа, которая по соотношению цены, качества, поддержки будет удовлетворять всем вашим требованиям, если у вас ИП или малое/среднее предприятие.
| 5 | Ответить

Василиса про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [14-04-2017]

Прочитала здесь отзывы и долго сомневалась... А зря! Программа работает быстро и понятно. Вежливая девочка из техподдержки (не помню имя) быстро объяснили как быстро зарегистрироваться и настроить прогу под мой учет. Сказали, что их сайте разработчиков есть форум - где быстро отвечаю на вопросы по прогам Бухсофта. Хочу еще у них программу для онлайн-касс скачать. Слышала, что она не дорогая...
1 | 1 | Ответить

alina про БухСофт Мини Упрощенка 06.11.2008 [26-02-2017]

Мой отзыв, который я также обещала руководству Бухсофт оставить пишу: программа отвратительная и не доработанная. Отношение к клиентам наплевательское. Звонишь в тех. Поддержку, а оказывается тех. поддержки у них не существует…… вот незадача и это первое вранье….. отправляют искать ответы на форумах интернета. Второе: Будьте готовы что при переносе данных из предприятия прошлого года например в программу УСН нового года данные нового года удаляться и только обновятся остатки старого года на начало. То есть если например нашли ошибку как было у меня (занималось восстановлением) в старом году (2009) исправили ее и хотите перенести эти данные в новый год (2010) будьте готовы новый год полностью вносить ручками ничего вам не поможет даже Великий Бухсофт они сами не знают, как так получилось и не могут исправить данную ошибку поскольку программа не доработана.
Хотя обещали что-то придумать решить проблему и в таком духе тягомотину устроили чтоб отзывы плохие не писала.
Не рекомендую данную программу для работы!
| 4 | Ответить

Читать все отзывы (16) / Добавить отзыв
 