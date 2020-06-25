Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара, прихода и расхода денег. Кроме того, присутствует поддержка работы со сканерами штрих-кода, имеется встроенная гибкая система скидок, позволяет печатать первичные документы (товарный чек, счет-фактуру и т.п.) и обладает развитой системой отчетов, позволяющих считать прибыльность и товарооборот магазина.
Основные возможности программы:
регистрация прихода и расхода товара на складе;
регистрация финансовых операций (прихода и расхода);
поддержка работы со сканерами штрих-кода;
наличие встроенной гибкой системы скидок;
генерация отчетов в MS Word;
автоматическое резервирование базы данных.
Что нового в Тирика-Магазин 10.5.37?
Добавлено: Интеграция с интернет-магазинами Тирика.Онлайн.
Добавлено: Отдельное право на изменение даты платежа
Добавлено: Возможность скопировать в буфер обмена Windows любую накладную, товар и т.п.
Добавлено: Возможность создать новый товар прямо из большого окна продажи
Улучшено: Добавлена проверка на наличие русских букв при сканировании штрихкода специальной маркировки товаров
Исправлено: Если в большом окне продажи выбрать группу без товаров, то ниже синим будут по-прежнему указаны атрибуты предыдущего выбранного товара
Исправлено: Даже в том случае, если продавец не имел прав на просмотр остатков товара, он все равно мог посмотреть их в окне параметров отчетов при печати ценников
Исправлено: Кнопка Стоп в левом нижнем углу главного окна программы не работала в некоторых окнах программы
Исправлено: Значительно увеличена скорость загрузки товаров в ф-ции Инвентаризация
Исправлено: При выполнении массовой операции по смене группы товаров могли потеряться значения атрибутов товаров
Заработная плата - незаменимая программа для бухгалтера, которая позволяет вести одновременно несколько предприятий. Присутствует возможность формирования и выгрузки
Отзывы о программе Тирика-Магазин
Евгений про Тирика-Магазин 10.0.8 [22-06-2020]
В принципе программа не плохая! Но у неё много недоработок! Во первых часто она сама при продаже товара заменяет его предыдущим!- Очень много товара продано так за всем не уследишь и приходится объяснять покупателям что не мы их дурим а программа!!! Этот глюк НАДО УСТРАНЯТЬ получается что мы преднамеренно дурим покупателей!!! Не читает штрих или пишет что данного товара нет, хотя он на остатке в данной программе он есть. Сам товар по себе или уходит в минус или его становится больше. Часто при продаже товара - продажа виснет. Когда забиваешь товар на приход жмешь кнопку сохранить то программа просто пишет что не удалось сохранить и приходится забивать все заново!!!- бесит этот глюк сильно. Если забиваешь товар то продажа на другом компьютере не проходит(ели идет продажа товара из одной группы, а ты в данную группу делаешь приход - молочные продукты - молоко например). При переходе из продажи например в списание долго ждешь когда полосочка в левом нижнем углу(загрузка данных) пройдет свой не легкий путь, долго, очень долго она подгружает данные. И есть ещё много небольших косяков которые сразу так и не вспомнишь. Надеюсь что Владимир устранит все эти не доработки! | | Ответить
Светлана про Тирика-Магазин 10.0.8 [23-02-2020]
Я приобрела Тирику в 2016 году. Всегда была очень довольна ею. Но в конце 2018 года она вдруг стала не правильно формировать отчет. Было видно, что считает не правильно, цифры не сходятся. На мой вопрос мне ответили так же, как всем: поддержки нет, на вопросы уже не отвечаем. Хотя это обычная функция, которая обязана работать в любой версии. Я же не претендовала на какие-то новшества. Ну хорошо, ладно. Я купила версию 9. Весь 19 год она работала нормально, а сейчас я заметила, что глючит. Она показывает товары, которые проданы за день, но в списке продаж они не появляются. Короче все, что было продано в 20 году отсутствует! Видна последняя моя продажа-декабрь 19 года. А еще некоторые мои товары сами собой поменяли количество. Что это за чудеса такие? Хочу спросить, почему функции, которые были заложены в программу и которые я уже оплатила перестали работать? Отсутствие какой-либо функции приводит к полной непригодности программы. У меня закралось подозрение, что в программу намеренно вносят неисправности, которые активируются к концу оплаченного периода, вынуждая нас покупать новую версию. Прослеживается закономерность. Я уже начала искать другую программу. Мне не нравится, когда с клиентами поступают не честно. | | Ответить
Тирика в ответ Светлана про Тирика-Магазин 10.0.8 [06-04-2020]
Светлана, это ошибка в программе. Я живой человек, я, бывает, ошибаюсь. Эта ошибка затронула очень многих, и потому я написал подробные инструкции по ее устранению, и разместил их на сайте программы: https://tirika.ru/articles/problema-2020-goda/index.html?c=softportal | | Ответить
Евгений в ответ Светлана про Тирика-Магазин 10.0.8 [22-06-2020]
Так ещё программа при продаже заменяет товар другим товаром проданным или пикнутым до него прмиер - продажа 1 спички, молоко
продажа 2 (пикаем на сканере шоколад) а программа ставит МОЛОКО! | | Ответить
Владислав про Тирика-Магазин 10.0.8 [24-01-2020]
Цитата от Тирика: "Еще раз повторюсь, это стандартная практика. Невозможно вечно поддерживать продукт при разовой оплате." - Так то это в ваших интересах для будущих клиентов,- смею от себя заметить, что техническая поддержка программы "Каяла -Торговое место", которую я нашел здесь- на Softportal, осуществляется на их сайте всегда и для всех, даже для тех у кого бесплатная версия программы. Постоянно обновляется. Да и вообще Каяла самая лучшая и продвинутая по функционалу- спасибо разработчикам! 3 | 1 | Ответить
Виталий в ответ Владислав про Тирика-Магазин 10.0.8 [06-02-2020]
Ваш комментарий больше похож на приплаченную рекламу. 2 | 2 | Ответить
Тирика в ответ Владислав про Тирика-Магазин 10.0.8 [10-02-2020]
Боюсь, разработчики программы Каяла рано или поздно поймут, что обещать всем поддержку без ограничений времени - это ошибка.
Раньше - с другими программами - я тоже обещал всем пользователям неограниченную по времени поддержку. Все хорошо шло около 10 лет, после чего ВДРУГ продажи ушли в ноль и не поднялись более никогда. (Сейчас я понимаю, что именно произошло, но тогда я этого не понимал и мне было несколько... некомфортно:)
Пока все было хорошо, я обещал неограниченную по времени техподдержку пользователям. И пользователи по-прежнему обращались с вопросами (сложными, по нескольку часов на разбирательства с каждым вопросом) уже после того, как продажи легли, и я был обязан на них отвечать, т.к. обещал неограниченную техподдержку. То есть работал по-прежнему много, но уже бесплатно.
Больше таких ошибок я не делаю, и никогда не обещаю неограниченной техподдержки пользователям. Дай Бог, чтобы разработчики программы Каяла не обожглись на подобной ситуации. 1 | 1 | Ответить
Петр в ответ Тирика про Тирика-Магазин 10.0.8 [13-02-2020]
Я вас понимаю, но почему бы вам не брать за поддержку дешевле? Не 70 процентов стоимости программы, а 20-30 процентов - особенно с тех пользователей, кто мало обращался в техподдержку? Пользователь, который у вас уже КУПИЛ программу и не мучил вам техподдержкой в первый год вряд ли сильно будет напрягать и во второй год и несправедливо с него брать 70% стоимости программы - это выглядит как оплата за воздух - особенно если вопрос простой/требуется только обновление. Поэтому я считаю, можно сделать для таких пользователей вариант техподдержки дешевле - пусть даже только по электронной почте и с ограничением по количеству вопросов. Про тех пользователей, кто мучает техподдержку большим количеством вопросов я не говорю - для них стоимость адекватна - но вы ведь берете такие большие суммы за техподдержку со всех. | | Ответить
Наступил 2020 снова тянут деньги, перестала работать, не посмотреть продажи, пользоваться стало не возможно! Создатели поспешили навестить лапши на уши типо ошибка, и советуют обновить, либо скачать файл, я выбрал последнее, но когда у меня три компа после скачивания файла на первый все заработало, но второй и третий забыли что такое кнопка окей! Там ее просто нет, и возврат от покупателя сделать не реально! Но тут они уже помочь не могут согласно договору тех помочь отсутствует, как это назвать???? 1 | 6 | Ответить
Алексей в ответ Алексей про Тирика-Магазин 10.0.8 [20-01-2020]
Когда Вы обратились после этого в техподдержку, мы предоставили Вам альтернативное решение проблемы.
P.S. А отрицательный отзыв с этого сайта Вы не убрали, т.к. Ваша проблема решена, а остальное Вас не интересует. Спасибо за сотрудничество :( 3 | 1 | Ответить
Алексей про Тирика-Магазин 10.0.8 [05-01-2020]
глюк или хитрость талантливых разработчиков 2020!!!! Фраза "Техподдержка не осуществляется" означает, что мы не отвечаем на вопросы по этим версиям программы и не исправляем в них ошибки. Не делаем мы этого в точном соответствии с договором, кот. мы заключили с вами в форме договора-оферты в тот момент, когда вы установили на ваш компьютер программу Тирика-Магазин. Да но вы не предупреждали что в программе есть ошибки и пользоваться ей станет не реально !!!!!!!!!!! | 3 | Ответить
Тирика в ответ Алексей про Тирика-Магазин 10.0.8 [20-01-2020]
Алексей, это не глюк и не хитрость, а стандартная практика, которой придерживаются все производители ПО. Например, Microsoft несколько лет назад прекратила поддержку Windows XP и сейчас собирается прекратить поддержку для Windows 7. И да, в этих операционных системах все еще есть ошибки несмотря на то, что их поддержка прекращается.
Еще раз повторюсь, это стандартная практика. Невозможно вечно поддерживать продукт при разовой оплате. 1 | | Ответить
Светлана в ответ Алексей про Тирика-Магазин 10.0.8 [23-02-2020]
А кто-нибудь задавался вопросом, откуда ВДРУГ берутся ошибки? Особенно к концу года и оплаченного периода. Моя ситуация заставила меня задуматься над такой закономерностью. Ошибки заложены и активируются когда нужно. | | Ответить
Светлана в ответ Тирика про Тирика-Магазин 10.0.8 [09-03-2020]
Все не так, как Вы говорите. Вы не прекращаете поддержку. В начале нового года вы вносите неисправность, вынуждая нас покупать новую версию программы. Однако при покупке вы нам говорите, что мы можем использовать ее "бесконечно", без необходимости что-то докупать в дальнейшем. Я, например, хочу пользоваться программой так, как ее купила, без обновлений, без изменений из-за законодательства. В той комплектации как была. Но вы забираете у меня функции, которые имелись при покупке. Первые 2 года все так и было, как обещано. А потом разработчики научились хитрить. Кстати, почему не опубликовали мой отзыв от 23 февраля? Жесткая фильтрация? | | Ответить