Отзывы о программе Тирика-Магазин Евгений В принципе программа не плохая! Но у неё много недоработок! Во первых часто она сама при продаже товара заменяет его предыдущим!- Очень много товара продано так за всем не уследишь и приходится объяснять покупателям что не мы их дурим а программа!!! Этот глюк НАДО УСТРАНЯТЬ получается что мы преднамеренно дурим покупателей!!! Не читает штрих или пишет что данного товара нет, хотя он на остатке в данной программе он есть. Сам товар по себе или уходит в минус или его становится больше. Часто при продаже товара - продажа виснет. Когда забиваешь товар на приход жмешь кнопку сохранить то программа просто пишет что не удалось сохранить и приходится забивать все заново!!!- бесит этот глюк сильно. Если забиваешь товар то продажа на другом компьютере не проходит(ели идет продажа товара из одной группы, а ты в данную группу делаешь приход - молочные продукты - молоко например). При переходе из продажи например в списание долго ждешь когда полосочка в левом нижнем углу(загрузка данных) пройдет свой не легкий путь, долго, очень долго она подгружает данные. И есть ещё много небольших косяков которые сразу так и не вспомнишь. Надеюсь что Владимир устранит все эти не доработки!

| | Ответить Светлана Я приобрела Тирику в 2016 году. Всегда была очень довольна ею. Но в конце 2018 года она вдруг стала не правильно формировать отчет. Было видно, что считает не правильно, цифры не сходятся. На мой вопрос мне ответили так же, как всем: поддержки нет, на вопросы уже не отвечаем. Хотя это обычная функция, которая обязана работать в любой версии. Я же не претендовала на какие-то новшества. Ну хорошо, ладно. Я купила версию 9. Весь 19 год она работала нормально, а сейчас я заметила, что глючит. Она показывает товары, которые проданы за день, но в списке продаж они не появляются. Короче все, что было продано в 20 году отсутствует! Видна последняя моя продажа-декабрь 19 года. А еще некоторые мои товары сами собой поменяли количество. Что это за чудеса такие? Хочу спросить, почему функции, которые были заложены в программу и которые я уже оплатила перестали работать? Отсутствие какой-либо функции приводит к полной непригодности программы. У меня закралось подозрение, что в программу намеренно вносят неисправности, которые активируются к концу оплаченного периода, вынуждая нас покупать новую версию. Прослеживается закономерность. Я уже начала искать другую программу. Мне не нравится, когда с клиентами поступают не честно.

| | Ответить Тирика Светлана Светлана, это ошибка в программе. Я живой человек, я, бывает, ошибаюсь. Эта ошибка затронула очень многих, и потому я написал подробные инструкции по ее устранению, и разместил их на сайте программы: https://tirika.ru/articles/problema-2020-goda/index.html?c=softportal

| | Ответить Евгений Светлана Так ещё программа при продаже заменяет товар другим товаром проданным или пикнутым до него прмиер - продажа 1 спички, молоко

продажа 2 (пикаем на сканере шоколад) а программа ставит МОЛОКО!

| | Ответить Владислав Цитата от Тирика: "Еще раз повторюсь, это стандартная практика. Невозможно вечно поддерживать продукт при разовой оплате." - Так то это в ваших интересах для будущих клиентов,- смею от себя заметить, что техническая поддержка программы "Каяла -Торговое место", которую я нашел здесь- на Softportal, осуществляется на их сайте всегда и для всех, даже для тех у кого бесплатная версия программы. Постоянно обновляется. Да и вообще Каяла самая лучшая и продвинутая по функционалу- спасибо разработчикам!

3 | 1 | Ответить Виталий Владислав Ваш комментарий больше похож на приплаченную рекламу.

2 | 2 | Ответить Тирика Владислав Боюсь, разработчики программы Каяла рано или поздно поймут, что обещать всем поддержку без ограничений времени - это ошибка.



Раньше - с другими программами - я тоже обещал всем пользователям неограниченную по времени поддержку. Все хорошо шло около 10 лет, после чего ВДРУГ продажи ушли в ноль и не поднялись более никогда. (Сейчас я понимаю, что именно произошло, но тогда я этого не понимал и мне было несколько... некомфортно:)



Пока все было хорошо, я обещал неограниченную по времени техподдержку пользователям. И пользователи по-прежнему обращались с вопросами (сложными, по нескольку часов на разбирательства с каждым вопросом) уже после того, как продажи легли, и я был обязан на них отвечать, т.к. обещал неограниченную техподдержку. То есть работал по-прежнему много, но уже бесплатно.



Больше таких ошибок я не делаю, и никогда не обещаю неограниченной техподдержки пользователям. Дай Бог, чтобы разработчики программы Каяла не обожглись на подобной ситуации.

1 | 1 | Ответить Петр Тирика Я вас понимаю, но почему бы вам не брать за поддержку дешевле? Не 70 процентов стоимости программы, а 20-30 процентов - особенно с тех пользователей, кто мало обращался в техподдержку? Пользователь, который у вас уже КУПИЛ программу и не мучил вам техподдержкой в первый год вряд ли сильно будет напрягать и во второй год и несправедливо с него брать 70% стоимости программы - это выглядит как оплата за воздух - особенно если вопрос простой/требуется только обновление. Поэтому я считаю, можно сделать для таких пользователей вариант техподдержки дешевле - пусть даже только по электронной почте и с ограничением по количеству вопросов. Про тех пользователей, кто мучает техподдержку большим количеством вопросов я не говорю - для них стоимость адекватна - но вы ведь берете такие большие суммы за техподдержку со всех.

| | Ответить Показать еще 6 Алексей Наступил 2020 снова тянут деньги, перестала работать, не посмотреть продажи, пользоваться стало не возможно! Создатели поспешили навестить лапши на уши типо ошибка, и советуют обновить, либо скачать файл, я выбрал последнее, но когда у меня три компа после скачивания файла на первый все заработало, но второй и третий забыли что такое кнопка окей! Там ее просто нет, и возврат от покупателя сделать не реально! Но тут они уже помочь не могут согласно договору тех помочь отсутствует, как это назвать????

1 | 6 | Ответить Алексей Алексей Когда Вы обратились после этого в техподдержку, мы предоставили Вам альтернативное решение проблемы.



P.S. А отрицательный отзыв с этого сайта Вы не убрали, т.к. Ваша проблема решена, а остальное Вас не интересует. Спасибо за сотрудничество :(

3 | 1 | Ответить Алексей глюк или хитрость талантливых разработчиков 2020!!!! Фраза "Техподдержка не осуществляется" означает, что мы не отвечаем на вопросы по этим версиям программы и не исправляем в них ошибки. Не делаем мы этого в точном соответствии с договором, кот. мы заключили с вами в форме договора-оферты в тот момент, когда вы установили на ваш компьютер программу Тирика-Магазин. Да но вы не предупреждали что в программе есть ошибки и пользоваться ей станет не реально !!!!!!!!!!!

| 3 | Ответить Тирика Алексей Алексей, это не глюк и не хитрость, а стандартная практика, которой придерживаются все производители ПО. Например, Microsoft несколько лет назад прекратила поддержку Windows XP и сейчас собирается прекратить поддержку для Windows 7. И да, в этих операционных системах все еще есть ошибки несмотря на то, что их поддержка прекращается.



Еще раз повторюсь, это стандартная практика. Невозможно вечно поддерживать продукт при разовой оплате.

1 | | Ответить Светлана Алексей А кто-нибудь задавался вопросом, откуда ВДРУГ берутся ошибки? Особенно к концу года и оплаченного периода. Моя ситуация заставила меня задуматься над такой закономерностью. Ошибки заложены и активируются когда нужно.

| | Ответить Светлана Тирика Все не так, как Вы говорите. Вы не прекращаете поддержку. В начале нового года вы вносите неисправность, вынуждая нас покупать новую версию программы. Однако при покупке вы нам говорите, что мы можем использовать ее "бесконечно", без необходимости что-то докупать в дальнейшем. Я, например, хочу пользоваться программой так, как ее купила, без обновлений, без изменений из-за законодательства. В той комплектации как была. Но вы забираете у меня функции, которые имелись при покупке. Первые 2 года все так и было, как обещано. А потом разработчики научились хитрить. Кстати, почему не опубликовали мой отзыв от 23 февраля? Жесткая фильтрация?

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