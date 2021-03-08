Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур: магазинов, складов, ресторанов, сауны, аптек, автомоек и т.д. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение товаров, операции и отчеты на предприятии. Мощная система учета и аналитики дает владельцу полную информацию для контроля и управления. Поддерживает фискальное и нефискальное торговое оборудование от всех производителей. Система рассчитана на большие нагрузки и высокую скорость работы. Поддерживается работа с 5 типами баз данных: Access, MSDE, MYSQL, MSSQL и Oracle.

Microinvest Склад Pro позволяет автоматизировать рабочие места любого сотрудника: от оператора и технолога до бухгалтера и владельца предприятия. Для каждой категории пользователей определяется набор прав и интерфейсов.

Подключаемое торговое оборудование: официантские станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрихкодов, весы, сканеры, устройства проверки цены, ценники и др.

Возможности:

Работа в режиме клиент-сервер + Репликация данных;

Древовидные структуры справочников;

Совместимый интерфейс и отличный графический стиль;

Наличие графических отчетов;

Комплексная система управления бизнесом с уровнями доступа и большим количеством пользователей;

Распределенная сетевая топология, удаленный доступ и синхронизация;

WEB интерфейс и администрирование;

Импорт/экспорт данных из MS Excel;

Связь с 1С;

Связь с мобильными устройствами и ТСД;

Возможность редакции любой операции;

Возможность работы с партиями и серийными номерами;

Возможность прослеживания оплаты;

Возможность работы с валютами и объектами;

Возможность отслеживания серийных номеров, сроков гарантии и т.д.;

Печать ценников и этикеток со штрих-кодами.

Для активации программы требуется подключение к сети Интернет