Microinvest Склад Pro для Windows
|Оценка:
|3.85/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 199.00 EUR
|Версия:
|3.07.059 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|microinvest
|Категории:
|Складской учет - Торговля
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 358 | Статистика
|Размер:
|335,93 Мб
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Microinvest Склад Pro - товароучетная система для комплексной автоматизации "сетевых" и розничных структур: магазинов, складов, ресторанов, сауны, аптек, автомоек и т.д. Выполняет функцию Back-Office, охватывает движение товаров, операции и отчеты на предприятии. Мощная система учета и аналитики дает владельцу полную информацию для контроля и управления. Поддерживает фискальное и нефискальное торговое оборудование от всех производителей. Система рассчитана на большие нагрузки и высокую скорость работы. Поддерживается работа с 5 типами баз данных: Access, MSDE, MYSQL, MSSQL и Oracle.
Microinvest Склад Pro позволяет автоматизировать рабочие места любого сотрудника: от оператора и технолога до бухгалтера и владельца предприятия. Для каждой категории пользователей определяется набор прав и интерфейсов.
Подключаемое торговое оборудование: официантские станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрихкодов, весы, сканеры, устройства проверки цены, ценники и др.
Возможности:
- Работа в режиме клиент-сервер + Репликация данных;
- Древовидные структуры справочников;
- Совместимый интерфейс и отличный графический стиль;
- Наличие графических отчетов;
- Комплексная система управления бизнесом с уровнями доступа и большим количеством пользователей;
- Распределенная сетевая топология, удаленный доступ и синхронизация;
- WEB интерфейс и администрирование;
- Импорт/экспорт данных из MS Excel;
- Связь с 1С;
- Связь с мобильными устройствами и ТСД;
- Возможность редакции любой операции;
- Возможность работы с партиями и серийными номерами;
- Возможность прослеживания оплаты;
- Возможность работы с валютами и объектами;
- Возможность отслеживания серийных номеров, сроков гарантии и т.д.;
- Печать ценников и этикеток со штрих-кодами.
Для активации программы требуется подключение к сети Интернет
- со списком изменений можно ознакомиться здесь: http://microinvest.su/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=1
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Отзывы о программе Microinvest Склад Pro
Павел про Microinvest Склад Pro 3.07.058 [04-03-2021]
Ужас а не программа, кнопки записать документ для последующей редакции и заполнения нет, приход товара если большая накладная, ты не можешь записать и продолжить заполнение, ТСД не поддерживает, тех поддержка помочь не может, впустую выкинули деньга на нее, не советую.
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Александр про Microinvest Склад Pro 3.07.057 [16-08-2020]
Очень проблемная программа, остатки товара считает не понятно как, постоянно виснет пользоваться как человеку ведущему складской учёт очень сложно,часто ошибки. Но как программа для начинающего предприятия может пойти но лучше соскочить потому как порядка не будет.
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Денис про Microinvest Склад Pro 3.07.054 [26-02-2020]
Программа не удобная и не хватает много чего,для баров не рекомендую,отношение тех. поддержки в РБ просто ужасное...с таким отношением не порекомендую никому!
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Елена про Microinvest Склад Pro 3.07.054 [30-05-2019]
Программа не комфортная, через кассу не формирует объекты, группы. Очень неудобно. Поиск и учет делать очень неудобно даже по количеству.
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светлана про Microinvest Склад Pro 3.07.046 [23-01-2019]
очень сложно , далеко не 1с , вот у нас сейчас проблема слетела база остатки сумашедшие считает в чем дело разобраться не можем, переустанавливали два раза . для кафе не то
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