AVIToolbox - простая программа для обрезки видеофайлов в формате .avi. С помощью этого приложения можно из какого-либо видеофайла вырезать нужный фрагмент и сохранить в виде отдельного ролика. Это особенно удобно при обычном редактировании домашнего видео, когда нужно просто удалить неудачные или неинтересные видеозаписи.

Прямо из главного окна программы есть возможность записать видеофайл на диск или проконвертировать его в DVD-формат, однако для этого приложение затребует установки дополнительного программного обеспечения. Помимо этого данная утилита способна извлечь из видеоролика звуковую дорожку и даже отдельные кадры по выбору пользователя. Интерфейс программы очень прост и понятен, что даст возможность изменять свои видеоклипы даже абсолютным новичкам.