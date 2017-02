Оцените программу!

4.13 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.13 из 5

1

2

3

4

5 Money Manager Ex - это финансовая программа, которая будет полезна всем, кто хочет научиться управлять и иметь четкое представление о своих денежных потоках, активах, имуществе. Здесь есть все необходимые инструменты и опции для ведения личной бухгалтерии с возможностью настройки нужных параметров "под себя". У этого приложения интуитивно-понятный интерфейс, освоение которого не отнимет много времени. Зато настроив все компоненты и записи этого финансового помощника, можно качественно контролировать все свои траты и расходы. Наглядные графические диаграммы при необходимости помогут скорректировать бюджет, оптимизировав тем самым движение денежных потоков. Таким образом, с помощью Money Manager Ex пользователь сможет организовать свои финансы, грамотно распределяя денежные средства и активы для получения максимальной выгоды. Что нового в Money Manager Ex 1.3.2?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки