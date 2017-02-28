Money Manager Ex для Windows

Money Manager Ex 1.3.2

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Описание Money Manager Ex 1.3.2Описание   Скачать Money Manager Ex 1.3.2СКАЧАТЬ (3,08 Мб) Скриншоты Money Manager Ex 1.3.2Скриншоты (9)   Статистика Money Manager Ex 1.3.2Статистика   Отзывы о Money Manager Ex 1.3.2Отзывы (2)  
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4.13 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Money Manager Ex - это финансовая программа, которая будет полезна всем, кто хочет научиться управлять и иметь четкое представление о своих денежных потоках, активах, имуществе. Здесь есть все необходимые инструменты и опции для ведения личной бухгалтерии с возможностью настройки нужных параметров "под себя".

У этого приложения интуитивно-понятный интерфейс, освоение которого не отнимет много времени. Зато настроив все компоненты и записи этого финансового помощника, можно качественно контролировать все свои траты и расходы. Наглядные графические диаграммы при необходимости помогут скорректировать бюджет, оптимизировав тем самым движение денежных потоков.

Таким образом, с помощью Money Manager Ex пользователь сможет организовать свои финансы, грамотно распределяя денежные средства и активы для получения максимальной выгоды.

Что нового в Money Manager Ex 1.3.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Money Manager Ex:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 524
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы - Домашняя бухгалтерия
 Программа Money Manager Ex отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Money Manager Ex

Ал про Money Manager Ex 1.2.6 [10-03-2016]

Паршивенькое добавление расхода. Куча ненужных обязательных полей для домашней бухгалтерии, как то номера счетов получателя, название банка, и прочее. Удалил после внесения первого чека из магазина.
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Evgeniy74rus про Money Manager Ex 1.2.1 [29-06-2015]

Отличная программа. Спасибо
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