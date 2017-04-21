Программы для Android » Игры » Головоломки » Pet Rescue Saga 1.116.14 для Android
Pet Rescue Saga для Android

Pet Rescue Saga 1.116.14 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Pet Rescue Saga 1.116.14 для AndroidОписание   Скачать Pet Rescue Saga 1.116.14 для AndroidСКАЧАТЬ (65,13 Мб) Скриншоты Pet Rescue Saga 1.116.14 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Pet Rescue Saga 1.116.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pet Rescue Saga 1.116.14 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pet Rescue Saga - увлекательная и красочная головоломка для устройств на базе Android в стиле "три в линию", в которой необходимо спасти всех домашних животных из плена, уничтожая блоки цветных кубиков.

Кроме того пользователь в процессе игры должен собирать разнообразные бонусы в виде ракет и бомб, которые буду незаменимы на более сложных уровнях. Спасите всех питомцев из плена, включая щенков, кроликов, поросят и других, пройдите сотни уровней и завоюйте призовые места в списках лидеров.

Что нового в Pet Rescue Saga 1.116.14 для Android?
  • Абсолютно новый эпизод «Расфуфыренная вилла»! Вместе с 15 НОВЫМИ УРОВНЯМИ у вас теперь целых 1722 веселых замечательных уровня.
  • Еще больше миссий, испытаний и сюрпризов.
  • Интересный факт: черепашка Томми мечтает покорить Мистическую гору. Ну что же, в этой жизни всякое бывает.
Скриншоты Pet Rescue Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 365
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Слово за слово 3.2.3 для Android

Слово за слово - увлекательная развивающая игра в слова с друзьями, в которой необходимо составить как можно больше слов за отведенные 2 минуты

Sudoku Free 1.46 для Android

Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Все Сканворды 1.2.5f для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Найди слова! 2.2 для Android

Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и

Миллионер 7.1.12 для Android

Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами.

скачать Adguard

Отзывы о программе Pet Rescue Saga

Нина про Pet Rescue Saga 1.45.3 для Android [15-06-2015]

Очень классная игра, советую всем.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 