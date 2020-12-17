Neighbours From Hell: Season 1 - мобильная версия популярной аркады из серии "Как достать соседа". Главными героями выступают Вуди, его недалекий и быдловатый сосед Мистер Ротвейлер, не дающий покоя остальным жителям своим свинским поведением, и его домашние питомцы - пес Маттс и попугай Чили.

Задача игрока помочь Вуди отомстить соседу за откровенно хамское и эгоистичное отношение. Нужно пробраться в дом к Мистеру Ротвейлеру и устроить ему кучу крутых розыгрышей и откровенных пакостей, но при этом сделать это таким образом, чтобы жертва ничего не заподозрила.

Имеется возможность прятаться от соседа в шкафу, под кроватью или в комнате, которую он не посещает. Если в комнате находится пёс или попугай, то Вуди придется соблюдать максимум осторожности, иначе придется начинать уровень заново.

Ключевые особенности игры Neighbours From Hell: Season 1: