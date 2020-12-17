Neighbours From Hell: Season 1 для Android
Neighbours From Hell: Season 1 - мобильная версия популярной аркады из серии "Как достать соседа". Главными героями выступают Вуди, его недалекий и быдловатый сосед Мистер Ротвейлер, не дающий покоя остальным жителям своим свинским поведением, и его домашние питомцы - пес Маттс и попугай Чили.
Задача игрока помочь Вуди отомстить соседу за откровенно хамское и эгоистичное отношение. Нужно пробраться в дом к Мистеру Ротвейлеру и устроить ему кучу крутых розыгрышей и откровенных пакостей, но при этом сделать это таким образом, чтобы жертва ничего не заподозрила.
Имеется возможность прятаться от соседа в шкафу, под кроватью или в комнате, которую он не посещает. Если в комнате находится пёс или попугай, то Вуди придется соблюдать максимум осторожности, иначе придется начинать уровень заново.
Ключевые особенности игры Neighbours From Hell: Season 1:
- 14 увлекательных эпизодов, полных настоящего хаоса;
- устраивайте розыгрыши, используя скрытность, фантазию и мастерство;
- простое и удобное управление;
- классная мультяшная графика;
- отменное звуковое сопровождение.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HandyGames
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,42 Мб
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Отзывы о программе Neighbours From Hell: Season 1
Admin
Отзывов о программе Neighbours From Hell: Season 1 1.5.5 пока нет, можете добавить...