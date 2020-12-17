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Neighbours From Hell: Season 1 для Android

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Neighbours From Hell: Season 1 - мобильная версия популярной аркады из серии "Как достать соседа". Главными героями выступают Вуди, его недалекий и быдловатый сосед Мистер Ротвейлер, не дающий покоя остальным жителям своим свинским поведением, и его домашние питомцы - пес Маттс и попугай Чили.

Задача игрока помочь Вуди отомстить соседу за откровенно хамское и эгоистичное отношение. Нужно пробраться в дом к Мистеру Ротвейлеру и устроить ему кучу крутых розыгрышей и откровенных пакостей, но при этом сделать это таким образом, чтобы жертва ничего не заподозрила.

Имеется возможность прятаться от соседа в шкафу, под кроватью или в комнате, которую он не посещает. Если в комнате находится пёс или попугай, то Вуди придется соблюдать максимум осторожности, иначе придется начинать уровень заново.

Ключевые особенности игры Neighbours From Hell: Season 1:

  • 14 увлекательных эпизодов, полных настоящего хаоса;
  • устраивайте розыгрыши, используя скрытность, фантазию и мастерство;
  • простое и удобное управление;
  • классная мультяшная графика;
  • отменное звуковое сопровождение.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,42 Мб
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