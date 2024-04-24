1010 Puzzle для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|kaydanovich
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 133 | Статистика
|Размер:
|3.44 Мб
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1010 Puzzle — это захватывающая головоломка с простым сюжетом. Необходимо собирать фигуры таким образом, чтобы заполнить и уничтожить линии из десяти кубиков по горизонтали или вертикали. Уровень сложности постепенно увеличивается.
В настройках можно скрывать статус бар, активировать темную тему оформления, а также регулировать уровень громкости.
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