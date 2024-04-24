1010 Puzzle для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 133 | Статистика
Размер:3.44 Мб
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1010 Puzzle — это захватывающая головоломка с простым сюжетом. Необходимо собирать фигуры таким образом, чтобы заполнить и уничтожить линии из десяти кубиков по горизонтали или вертикали. Уровень сложности постепенно увеличивается.

В настройках можно скрывать статус бар, активировать темную тему оформления, а также регулировать уровень громкости.

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Отзывы о программе 1010 Puzzle

JAJA про 1010 Puzzle 1.0.2 [09-12-2020]

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