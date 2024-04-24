1010 Puzzle — это захватывающая головоломка с простым сюжетом. Необходимо собирать фигуры таким образом, чтобы заполнить и уничтожить линии из десяти кубиков по горизонтали или вертикали. Уровень сложности постепенно увеличивается.

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