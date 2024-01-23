Pet's Riddles для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.18.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Логические - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:156,56 Мб
СКАЧАТЬ
Pet's Riddles скриншот № 1
Pet's Riddles скриншот № 2
Pet's Riddles скриншот № 3
Pet's Riddles скриншот № 4

Pet's Riddles - это захватывающая головоломка, где вы погружаетесь в увлекательный мир приключений Маффина, забавного кота, любителя сосисок. Это приложение предлагает более 100 логических задач, требующих сообразительности и внимания.

В награду Маффин получает монетки и одежду, которая позволяет создать уникальный и забавный образ. Ваша задача помочь Маффину построить дом, открывая новые предметы интерьера и создавая красивый дизайн комнат.

Основные возможности Pet's Riddles:

  • Разнообразные уровни сложности: От простых задач на логику до сложных головоломок с подвохом.
  • Уникальный дизайн интерьера: Помогайте Маффину обустраивать свой дом, зарабатывая монетки и стильную одежду.
  • Развитие мышления: Тренируйте свой мозг, решая увлекательные мини-игры.
  • Бесплатный режим без интернета: Играйте в любое время и в любом месте, даже без доступа к сети.

В целом, Pet's Riddles - это отличная головоломка, которая придется по вкусу всем, кто любит логические игры, мозговые головоломки, загадки, умные игры на логику с забавными персонажами и образные головоломки с красивой графикой.

ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

скачать Длинные нардыДлинные нарды 6.58

Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...

скачать Головоломки со спичкамиГоловоломки со спичками 1.29

Головоломки со спичками - классическая логическая игра, в которой вам надо решать...

скачать Слова из СловаСлова из Слова 19.4

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер...

скачать Sudoku GameSudoku Game 1.4.3

Неплохая вариация популярной логической игры, в которой вам предстоит заполнить ячейки...

скачать Мастер ЛогикиМастер Логики 2.6.49

Замечательная и необычная головоломка, которая протестирует вашу внимательность, а также...

скачать Тренировка памяти и мозгаТренировка памяти и мозга 3.7.3.RC-GP

Сборник, включающий в себя 21 логическую игру для тренировки мозга, благодаря которым...

Отзывы о программе Pet's Riddles

Admin

Отзывов о программе Pet's Riddles 1.18.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв