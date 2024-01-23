Pet's Riddles для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Surf Games Tap
|Категории:
|Логические - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|156,56 Мб
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Pet's Riddles - это захватывающая головоломка, где вы погружаетесь в увлекательный мир приключений Маффина, забавного кота, любителя сосисок. Это приложение предлагает более 100 логических задач, требующих сообразительности и внимания.
В награду Маффин получает монетки и одежду, которая позволяет создать уникальный и забавный образ. Ваша задача помочь Маффину построить дом, открывая новые предметы интерьера и создавая красивый дизайн комнат.
Основные возможности Pet's Riddles:
- Разнообразные уровни сложности: От простых задач на логику до сложных головоломок с подвохом.
- Уникальный дизайн интерьера: Помогайте Маффину обустраивать свой дом, зарабатывая монетки и стильную одежду.
- Развитие мышления: Тренируйте свой мозг, решая увлекательные мини-игры.
- Бесплатный режим без интернета: Играйте в любое время и в любом месте, даже без доступа к сети.
В целом, Pet's Riddles - это отличная головоломка, которая придется по вкусу всем, кто любит логические игры, мозговые головоломки, загадки, умные игры на логику с забавными персонажами и образные головоломки с красивой графикой.
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