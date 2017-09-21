Security Task Manager для Windows

Security Task Manager 2.1j

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Описание Security Task Manager 2.1jОписание   Скачать Security Task Manager 2.1jСКАЧАТЬ (2,85 Мб) Скриншоты Security Task Manager 2.1jСкриншоты (3)   Статистика Security Task Manager 2.1jСтатистика   Отзывы о Security Task Manager 2.1jОтзывы (4)  
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3.42 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.42 из 5
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Security Task Manager - утилита, которая проводит анализ всех запущенных процессов на ПК. С помощью этого инструмента можно найти и при необходимости удалить приложения, которые приводят к сбою стабильности системы, контролируют или замедляют работу, совершают вредоносные действия. При этом Security Task Manager найдет даже те процессы, которые не зависят от функционирования самой системы и тщательно замаскированы.

Все найденные приложения отображаются по рейтингу риска безопасности, который показывает вероятность того, что какой-либо процесс может быть потенциальнo программой-шпионом, вредоносным ПО или трояном. Как уверяют разработчики, этот рейтинг основан исключительно на поведении и анализе кода и не использует файлы сигнатур. Кроме того, доступны комментарии экспертов и сообщества пользователей, любой процесс может быть проверен сервисом VirusTotal прямо из рабочего окна программы, указывается полный путь и названия файлов, обнаруживаются вложенные скрытые функции (например, мониторинг клавиатуры, контроль браузера или манипуляции с ним и др.).

Одним словом, Security Task Manager поможет обнаружить неизвестные вредоносные приложения и руткиты, скрывающиеся от антивирусного ПО, сохранив безопасность и конфиденциальность своей деятельности.

Скриншоты Security Task Manager:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 16 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Антишпионы
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Отзывы о программе Security Task Manager

Ирина про Security Task Manager 2.1.8 [02-03-2017]

Купила ключь, пришла какая то хрень, не принимает программа, все обращение к разработчику тщетны! Не попадайтесь на удочку, мощенники!!!
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СССР про Security Task Manager 1.8g [13-01-2015]

реально мусор подчистил лучше CCleaner, а в остальном отношусь с осторожностью
| 10 | Ответить

Gennadiy про Security Task Manager 1.8g [07-10-2014]

реально помогает найти и вычистить скрытые процессы.
| 2 | Ответить

про Security Task Manager 1.8g [09-03-2014]

реально отслеживает все процессы. не мог определить щё за хрень тормозит копм, установил. удалил все блохи вши и тараканы.
системник ожил. купил ключик
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