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Zemana AntiMalware 3.1.0
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4.71 из 5, всего оценок - 32
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- Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Zemana AntiMalware - облачное антивирусное решение, которое способно глубоко сканировать компьютер, выявляя вредоносные и нежелательные программы. Для этого программа использует 5 облачных движков: Kaspersky, ESET, AVG, Avira, Bitdefender.
Это приложение проверяет каждый файл и определяет является ли он безопасным, вредоносным или неизвестным. Каждый неизвестный файл дополнительно сканируется специальным облачным сервисом Zemana Scan Cloud, котрый основан на технологии Metascan от OPSWAT. Все найденные угрозы можно исправить (удалить), отправить в карантин, пометить как безопасные (если считаете, что было ложное срабатывание), исключить из последующих проверок, а также узнать некоторые подробности.
Zemana AntiMalware станет неплохим дополнением к любому антивирусу, антишпиону или фаерволу, позволяя сначала обнаружить, а потом и избавиться от заразивших систему угроз. Несомненным преимуществом сканера является наличие именно облачных технологий - приложение практически не замедляет работу ПК, незначительно потребляя ресурсы системы.
Основные возможности антивируса:
- Интуитивно понятный интерфейс
- Восстановление работоспособности ПК даже при глубоких заражениях системы вирусами
- Обнаружение и удаление потенциально нежелательных приложений, панелей инструментов или браузерных дополнений
- Быстрая нейтрализация вирусов, троянов, руткитов, интернет-червей, шпионского и рекламного ПО
- Хорошее взаимодействие с другими антивирусными продуктами.
- Не замедляет работу компьютера и не требует обновления сигнатур, благодаря облачным технологиям
- Проверка неизвестных файлов с помощью технологии мультидвижкового сканирования Metascan от OPSWAT с использованием 5 постоянно обновляемых антивирусных движков: Kaspersky, ESET, AVG, Avira, Bitdefender. В дополнении задействован собственный движок эвристики Zemana
В целом, Zemana AntiMalware весьма удобный и простой в использовании облачный сканер, который поможет Вам восстановить компьютер после заражения вредоносными программами.
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Отзывы о программе Zemana AntiMalware
Sedoy про Zemana AntiMalware 2.72.187.234 [02-04-2017]
Одна из лучших.
3 | | Ответить
Сергей про Zemana AntiMalware 2.70.2.576 [21-01-2017]
программа удалила вирус который не уничтожал ни антивирус ни сканеры.Ноутбук стал резвым.Хвалю программу.
2 | | Ответить
Дмитий про Zemana AntiMalware 2.70.187.118 [23-12-2016]
Сканер отличный. Нареканий нет.
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Galina про Zemana AntiMalware 2.19.187.904 [23-02-2016]
Во всех программах находит угрозу. Если сначала проверяю "360" - все ок!, а zemana обязательно найдет угрозу именно в исполнительном файле. Убираю
3 | 9 | Ответить
Kirgiz про Zemana AntiMalware 2.17.2.116 [26-10-2015]
Двойственное впечатление оставил сей сканер,с одной стороны вроде всё хорошо с другой куча "ложняков" в том числе на файлы основного антивируса.Например файлы Panda Global Protection 2016 (panda url filtering ) поголовно пометил как заражённые...
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