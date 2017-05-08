eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера. Программа содержит все основные опции для качественного и удобного использования своего почтового ящика - прием, чтение, ответ, перенаправление писем и др.
Это приложение поддерживает практически все почтовые серверы, а также позволяет импортировать имеющиеся данные из других популярных почтовых программ, например Outlook, Windows Live Mail и Thunderbird. Интерфейс программы очень удобен, и если даже пользователь ранее не сталкивался с каким-либо E-Mail клиентом, то освоить функционал eM Client не составит большого труда, позволив максимально удобно настроить почтовик по себя.
Бесплатная версия позволяет организовать работу с 2 независимыми ящиками.
eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера
Отзывы о программе eM Client
Олег про eM Client 7.0.26687.0 [23-01-2017]
Мне не понравилось, стояла 6 версия, переустановил винду, установил уже 7 версию ем клиент и фигак, доплати им снова за обновленную версию. | | Ответить
Бурик про eM Client 6.0.24316.0 [11-06-2016]
В настройках программы невозможно сделать чтобы, когда она запускается вместе с Windows, не появлялось её окно. То есть каждый раз после загрузки системы приходится её закрывать. Закрывать или сворачивать программу в системный лоток - это не то, проверял. 1 | 5 | Ответить
Семён про eM Client 6.0.24316.0 [03-05-2016]
Искал приемлемую замену для Outlook. Перешёл на eM CLIENT после Outlook, у меня бесплатная версия, две учётные записи, в одной из них очень много папок и подпапок, с большим количеством писем, подключение по IMAP. Сначала вроде понравилось. Но теперь замечаю, что бесконечно идёт синхронизация! Почему? 13 | | Ответить
Mafusail про eM Client 6.0.24316.0 [07-03-2016]
Много лет пользуюсь POP Peeper-ом, минимальный вес, даже без добавления платных примочек любое количество ящиков и все что надо... Правда если все письма не стирать, а хранить на компьютере то конечно архив накапливается. Работает с любыми серверами... 1 | 3 | Ответить
1 про eM Client 6.0.24316.0 [24-01-2016]
это демо версия с возможностью регистрации 30дн | 3 | Ответить