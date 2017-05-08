eM Client для Windows

eM Client 7.0.30068.0

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Описание eM Client 7.0.30068.0Описание   Скачать eM Client 7.0.30068.0СКАЧАТЬ (47,75 Мб) Скриншоты eM Client 7.0.30068.0Скриншоты (8)   Статистика eM Client 7.0.30068.0Статистика   Отзывы о eM Client 7.0.30068.0Отзывы (10)  
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4.00 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера. Программа содержит все основные опции для качественного и удобного использования своего почтового ящика - прием, чтение, ответ, перенаправление писем и др.

Это приложение поддерживает практически все почтовые серверы, а также позволяет импортировать имеющиеся данные из других популярных почтовых программ, например Outlook, Windows Live Mail и Thunderbird. Интерфейс программы очень удобен, и если даже пользователь ранее не сталкивался с каким-либо E-Mail клиентом, то освоить функционал eM Client не составит большого труда, позволив максимально удобно настроить почтовик по себя.

Бесплатная версия позволяет организовать работу с 2 независимыми ящиками.

Что нового в eM Client 7.0.30068.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты eM Client:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты
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eM Client 7.0.30068.0

eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера

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Отзывы о программе eM Client

Олег про eM Client 7.0.26687.0 [23-01-2017]

Мне не понравилось, стояла 6 версия, переустановил винду, установил уже 7 версию ем клиент и фигак, доплати им снова за обновленную версию.
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Бурик про eM Client 6.0.24316.0 [11-06-2016]

В настройках программы невозможно сделать чтобы, когда она запускается вместе с Windows, не появлялось её окно. То есть каждый раз после загрузки системы приходится её закрывать. Закрывать или сворачивать программу в системный лоток - это не то, проверял.
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Семён про eM Client 6.0.24316.0 [03-05-2016]

Искал приемлемую замену для Outlook. Перешёл на eM CLIENT после Outlook, у меня бесплатная версия, две учётные записи, в одной из них очень много папок и подпапок, с большим количеством писем, подключение по IMAP. Сначала вроде понравилось. Но теперь замечаю, что бесконечно идёт синхронизация! Почему?
13 | | Ответить

Mafusail про eM Client 6.0.24316.0 [07-03-2016]

Много лет пользуюсь POP Peeper-ом, минимальный вес, даже без добавления платных примочек любое количество ящиков и все что надо... Правда если все письма не стирать, а хранить на компьютере то конечно архив накапливается. Работает с любыми серверами...
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1 про eM Client 6.0.24316.0 [24-01-2016]

это демо версия с возможностью регистрации 30дн
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