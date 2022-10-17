Gpg4win для Windows

Описание
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Оценка: 3.99/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Клиенты - Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 13 989 | Статистика
Размер:31,32 Мб
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Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы, менеджер сертификатов и ключей шифрования, плагин для почтового клиента Microsoft Outlook 2003/2007, плагин для шифрования файлов, а также небольшой почтовый клиент.

Основные возможности программы:

  • Поддержка стандартов шифрования OpenPGP и S/MIME (X.509).
  • Шифрование папок и файлов из контекстного меню Windows Explorer.
  • Создание и проверка контрольных сумм файлов.
  • Встроенный плагин для Microsoft Outlook 2003/2007, позволяющий шифровать электронные сообщения.
  • Наличие менеджера сертификатов и ключей шифрования Kleopatra.
  • Возможность экспорта сертификатов.
  • Наличие небольшого почтового клиента с интегрированной поддержкой GnuPG.

 

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