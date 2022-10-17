Gpg4win для Windows
|Оценка:
|3.99/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gpg4win project
|Категории:
|Клиенты - Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 13 989 | Статистика
|Размер:
|31,32 Мб
Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы, менеджер сертификатов и ключей шифрования, плагин для почтового клиента Microsoft Outlook 2003/2007, плагин для шифрования файлов, а также небольшой почтовый клиент.
Основные возможности программы:
- Поддержка стандартов шифрования OpenPGP и S/MIME (X.509).
- Шифрование папок и файлов из контекстного меню Windows Explorer.
- Создание и проверка контрольных сумм файлов.
- Встроенный плагин для Microsoft Outlook 2003/2007, позволяющий шифровать электронные сообщения.
- Наличие менеджера сертификатов и ключей шифрования Kleopatra.
- Возможность экспорта сертификатов.
- Наличие небольшого почтового клиента с интегрированной поддержкой GnuPG.
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