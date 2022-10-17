Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы, менеджер сертификатов и ключей шифрования, плагин для почтового клиента Microsoft Outlook 2003/2007, плагин для шифрования файлов, а также небольшой почтовый клиент.



Основные возможности программы:

Поддержка стандартов шифрования OpenPGP и S/MIME (X.509).

Шифрование папок и файлов из контекстного меню Windows Explorer.

Создание и проверка контрольных сумм файлов.

Встроенный плагин для Microsoft Outlook 2003/2007, позволяющий шифровать электронные сообщения.

Наличие менеджера сертификатов и ключей шифрования Kleopatra.

Возможность экспорта сертификатов.

Наличие небольшого почтового клиента с интегрированной поддержкой GnuPG.