Mailspring для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Клиенты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:155,56 Мб
Mailspring скриншот № 1

Mailspring - бесплатный почтовый клиент, который помимо базовых возможностей (поддержки неограниченного количества аккаунтов, мощного редактора письма и функциональной адресной книги), предлагает ряд дополнительных функций, в том числе поддержка особенностей популярных почтовых провайдеров (GMail, Office 365, Яндекс.Почта и других), поддержка Snoozie, единый ящик для всех аккаунтов (Unified Inbox), быстрый поиск по базе писем, проверка орфографии, статистика, макеты и шаблоны.

Кроме прочего, многим пользователям понравятся такие интересные особенности, как удобный обзор всех писем от определенного адресата, уведомления о прочтении писем и отслеживание ссылок, система напоминаний о важных письмах и система отложенной отправки.

У интерфейса программы классический дизайн структуры и симпатичное оформление с поддержкой тем для персонализации внешнего вида. В функциональном плане, это достаточно мощный почтовый клиент, способный удовлетворить потребности самой широкой аудитории. Программа подойдет как домашним пользователям с парой почтовых ящиков, так и корпоративным клиентам с большим оборотом почты.

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