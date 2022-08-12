Mailspring - бесплатный почтовый клиент, который помимо базовых возможностей (поддержки неограниченного количества аккаунтов, мощного редактора письма и функциональной адресной книги), предлагает ряд дополнительных функций, в том числе поддержка особенностей популярных почтовых провайдеров (GMail, Office 365, Яндекс.Почта и других), поддержка Snoozie, единый ящик для всех аккаунтов (Unified Inbox), быстрый поиск по базе писем, проверка орфографии, статистика, макеты и шаблоны.

Кроме прочего, многим пользователям понравятся такие интересные особенности, как удобный обзор всех писем от определенного адресата, уведомления о прочтении писем и отслеживание ссылок, система напоминаний о важных письмах и система отложенной отправки.

У интерфейса программы классический дизайн структуры и симпатичное оформление с поддержкой тем для персонализации внешнего вида. В функциональном плане, это достаточно мощный почтовый клиент, способный удовлетворить потребности самой широкой аудитории. Программа подойдет как домашним пользователям с парой почтовых ящиков, так и корпоративным клиентам с большим оборотом почты.