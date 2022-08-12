Mailspring для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Foundry 376, LLC.
|Категория:
|Клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|155,56 Мб
Mailspring - бесплатный почтовый клиент, который помимо базовых возможностей (поддержки неограниченного количества аккаунтов, мощного редактора письма и функциональной адресной книги), предлагает ряд дополнительных функций, в том числе поддержка особенностей популярных почтовых провайдеров (GMail, Office 365, Яндекс.Почта и других), поддержка Snoozie, единый ящик для всех аккаунтов (Unified Inbox), быстрый поиск по базе писем, проверка орфографии, статистика, макеты и шаблоны.
Кроме прочего, многим пользователям понравятся такие интересные особенности, как удобный обзор всех писем от определенного адресата, уведомления о прочтении писем и отслеживание ссылок, система напоминаний о важных письмах и система отложенной отправки.
У интерфейса программы классический дизайн структуры и симпатичное оформление с поддержкой тем для персонализации внешнего вида. В функциональном плане, это достаточно мощный почтовый клиент, способный удовлетворить потребности самой широкой аудитории. Программа подойдет как домашним пользователям с парой почтовых ящиков, так и корпоративным клиентам с большим оборотом почты.
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