AutomaticMail - инструмент для работы с почтой в пакетном режиме. Эта программа очень удобна для массовой рассылки, при этом благодаря тому, что данные для писем можно брать из таблиц (например Microsoft Access, Microsoft Excel, MySQL и др.), каждое письмо получится уникальным.
Основные возможности программы:
Отправка писем нескольким получателям одновременно с данными, загружаемыми из таблиц,
Получение писем с возможностью формирования таблиц, файлов и баз данных из поступающей почты по определенным правилам.
Встроенный мастер проекта, который поможет легко сформировать нужный проект,
Настраиваемое меню и панель инструментов для наилучшего восприятия и пользования.