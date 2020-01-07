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AutomaticMail для Windows

AutomaticMail 1.3.13.1651

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Описание AutomaticMail 1.3.13.1651Описание   Скачать AutomaticMail 1.3.13.1651СКАЧАТЬ (61,61 Мб) Скриншоты AutomaticMail 1.3.13.1651Скриншоты (5)   Статистика AutomaticMail 1.3.13.1651Статистика   Отзывы о AutomaticMail 1.3.13.1651Отзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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AutomaticMail - инструмент для работы с почтой в пакетном режиме. Эта программа очень удобна для массовой рассылки, при этом благодаря тому, что данные для писем можно брать из таблиц (например Microsoft Access, Microsoft Excel, MySQL и др.), каждое письмо получится уникальным.

Основные возможности программы:

  • Отправка писем нескольким получателям одновременно с данными, загружаемыми из таблиц,
  • Получение писем с возможностью формирования таблиц, файлов и баз данных из поступающей почты по определенным правилам.
  • Встроенный мастер проекта, который поможет легко сформировать нужный проект,
  • Настраиваемое меню и панель инструментов для наилучшего восприятия и пользования.
Что нового в AutomaticMail 1.3.13.1651?
  • Исправление ошибок
AutomaticMail
AutomaticMail
AutomaticMail
AutomaticMail
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $35.00
Ограничение в работе программы30 дней работы, 50 бесплатных писем отправки/получения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 964
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРассылка
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Отзывы о программе AutomaticMail

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Отзывов о программе AutomaticMail 1.3.13.1651 пока нет, можете добавить...

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