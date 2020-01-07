AutomaticMail

AMS Enterprise 2.99.12 (build 1500)
AMS Enterprise - мощнейшая программа для массовой e-mail рассылки. Весь необходимый функционал для подготовки и проведения рассылок
Advanced Email Extractor 3.1.7234
Advanced Email Extractor предназначена для извлечения адресов электронной почты с веб-страниц в Интернет (по протоколам HTTP и HTTPS), из текстовых файлов и из
NI Mail Agent 4.8.33.104
NI Mail Agent - программа для массовой рассылки почты с поддержкой socks-прокси и шаблонов автозамены текста. Можно рассылать как обычные письма, так и письма в
MaxBulk Mailer 8.6.2
MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным
Advanced Direct Remailer 2.36.198
Advanced Direct Remailer (ADR) - многофункциональный почтовый ремайлер, позволяющий доставлять исходящую почту прямо на почтовый сервер получателя в обход сервера
EMailFinder 1.6.0.73 / 1.3.0.12 Demo
EMailFinder - программа для тематического сбора базы e-mail адресов и e-mail рассылки. Поиск по ключевым словам на любую указанную глубину в Yandex, Yandex.Direct,