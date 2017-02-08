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Мята для ВКонтакте для iOS

Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPad

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Описание Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (21.2 Мб) Скриншоты Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Мята для ВКонтакте - это сборник лучших новостных пабликов и групп популярной социальной сети вКонтакте. Эта программа своего рода уникальный, мобильный, социальный журнал, в котором собраны только самые интересные новости лучших групп и сообществ ВКонтакте в удобном для чтения формате. При этом необязательно даже быть зарегистрированными в соцсети - Мята позволяет быть в курсе всех последних новинок без авторизации. Здесь отличный и красочный интерфейс, продвинутая система фильтрации и отбора, удобное управление и другие интересные фишки.
При желании можно одним кликом перенести все читаемые новости групп и сообществ из самой соцсети в это приложение, а из основной ленты на сайте спрятать. Доступна и обратная операция, если понадобится.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Мята для ВКонтакте:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Мята для ВКонтакте

Admin

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