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Мята для ВКонтакте - это сборник лучших новостных пабликов и групп популярной социальной сети вКонтакте. Эта программа своего рода уникальный, мобильный, социальный журнал, в котором собраны только самые интересные новости лучших групп и сообществ ВКонтакте в удобном для чтения формате. При этом необязательно даже быть зарегистрированными в соцсети - Мята позволяет быть в курсе всех последних новинок без авторизации. Здесь отличный и красочный интерфейс, продвинутая система фильтрации и отбора, удобное управление и другие интересные фишки.
При желании можно одним кликом перенести все читаемые новости групп и сообществ из самой соцсети в это приложение, а из основной ленты на сайте спрятать. Доступна и обратная операция, если понадобится.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app