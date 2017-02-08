Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 21.2 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Мята для ВКонтакте - это сборник лучших новостных пабликов и групп популярной социальной сети вКонтакте. Эта программа своего рода уникальный, мобильный, социальный журнал, в котором собраны только самые интересные новости лучших групп и сообществ ВКонтакте в удобном для чтения формате. При этом необязательно даже быть зарегистрированными в соцсети - Мята позволяет быть в курсе всех последних новинок без авторизации. Здесь отличный и красочный интерфейс, продвинутая система фильтрации и отбора, удобное управление и другие интересные фишки.

При желании можно одним кликом перенести все читаемые новости групп и сообществ из самой соцсети в это приложение, а из основной ленты на сайте спрятать. Доступна и обратная операция, если понадобится. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Скриншоты Мята для ВКонтакте: Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 5.x, iOS 6.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 550 Разработчик 200 Labs Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ньюс ридеры, новости Отзывы о программе Мята для ВКонтакте Admin Отзывов о программе Мята для ВКонтакте 2.9.7 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости