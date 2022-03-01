Повітряна тривога (воздушная тревога) - это небольшое приложение для iOS и Android смартфонов и планшетов, которое в реальном времени предупреждает о начале и окончании воздушных ударов по территории Украины либо каких-либо других серьезных событиях в вашем городе или населенном пункте.

Приложение включает на максимальную громкость динамики вашего смартфона или планшета, чтобы вы с максимальной вероятностью не смогли пропустить предупреждение о начале или окончании воздушных ударов либо другого чрезвычайного события.

Список городов и областей постоянно расширяется. Приложение могут установить только владельцы Apple ID у которых страна указана УКРАИНА. Тоже самое касается и Андроид систем. Страна по умолчанию должна быть выбрана УКРАИНА.

Вот список областей, которые доступны на данный момент (список постоянно расширяется):

Вінницька

Волинська

Донецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Слава Украине!!!