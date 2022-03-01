Повітряна тривога для iOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 9.x, iOS 10.x, iOS 11.x, iOS 12.x, iOS 13.x, iOS 14.x, iOS 15.x
Интерфейс: Английский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,9 Мб
СКАЧАТЬ
Повітряна тривога скриншот № 1
Повітряна тривога скриншот № 2
Повітряна тривога скриншот № 3

Повітряна тривога (воздушная тревога) -  это небольшое приложение для iOS и Android смартфонов и планшетов, которое в реальном времени предупреждает о начале и окончании воздушных ударов по территории Украины либо каких-либо других серьезных событиях в вашем городе или населенном пункте.

Приложение включает на максимальную громкость динамики вашего смартфона или планшета, чтобы вы с максимальной вероятностью не смогли пропустить предупреждение о начале или окончании воздушных ударов либо другого чрезвычайного события.

Список городов и областей постоянно расширяется. Приложение могут установить только владельцы Apple ID у которых страна указана УКРАИНА. Тоже самое касается и Андроид систем. Страна по умолчанию должна быть выбрана УКРАИНА.

Вот список областей, которые доступны на данный момент (список постоянно расширяется):

 

  • Вінницька
  • Волинська
  • Донецька
  • Закарпатська
  • Київська
  • Львівська
  • Полтавська
  • Рівненська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернівецька

Слава Украине!!!

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать VK AppVK App 7.13 для iPhone

VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств...

скачать YouTubeYouTube 17.08.2 для iPhone, iPad

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира...

скачать LinkedInLinkedIn 9.1.257 для iPhone, iPad

Бесплатное приложение, которое позволяет устанавливать профессиональные контакты с...

скачать FacebookFacebook 355.0 для iPhone, iPad

Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями,...

скачать TwitterTwitter 8.92.3 для iPhone, iPad

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире...

скачать ZelloZello 5.2.6 для iPhone, iPad

Удобная мобильная рация для iOS. Присутствует возможность подключаться к публичным...

Отзывы о программе Повітряна тривога

Admin

Отзывов о программе Повітряна тривога 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв