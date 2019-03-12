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Onefootball 12.10 для iPhone, iPad
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Onefootball - незаменимое футбольные приложение для каждого фаната. Присутствуют онлайн трансляции, яркие моменты, новости, трансферы, статистика и видео подборка. Персональный контент основанный на ваших любимых командах, игроках и соревнованиях.
Приложение предоставляет новости, счета матчей в режиме реального времени и календари игр большого количества международных футбольных лиг и соревнований, таких как Чемпионат Европы, Premier League, FA Cup, Champions League, Euro League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Major League Soccer и многих других.
Ключевые особенности:
- Онлайн трансляции и push-уведомления.
- Смотрите мнения наших экспертов, предсказывайте результаты игр и голосуйте за лучшего игрока матча
- Вся информация о любимом клубе - расписание игр, новости инсайдеров, информация об игроках и видео всегда под рукой в профиле команды.
- Все соревнования и команды. Откройте для себя весь мир футбола с доступом ко всем международным соревнованиям и командам. Болейте вместе с фанатами со всего мира!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Onefootball
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