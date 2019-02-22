Eurosport для iOS

Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPad

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Описание Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (271.65 Мб) Скриншоты Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Eurosport 6.29.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Eurosport - отличное приложение от ресурса Eurosport.com, которое будет держать Вас в курсе всех последних спортивных событий. Здесь собрана информация о разнообранзных видах спорта в режиме онлайн. Информация обновляется каждый день, загружается как текстовые обзоры, так и более 30 горячих видеороликов. Главные спортивные события дня передаются в режиме LIVE, теперь можно находясь где-угодно следить за результатами любимых команд и спортсменов. Аналитика спортивных мероприятий поставлена на достаточно высоком уровне, дается экспертный анализ специалистов обсуждаемого вида спорта, что позволяет получить самую точную оценку события. Удобный интерфейс и насыщенность информации делают приложение Eurosport одним из лучших в сфере спортивного обозрения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Eurosport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 379
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт
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Отзывы о программе Eurosport

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