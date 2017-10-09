Screen Color Picker для Windows

Screen Color Picker 2.0

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Описание Screen Color Picker 2.0Описание   Скачать Screen Color Picker 2.0СКАЧАТЬ (1,51 Мб) Скриншоты Screen Color Picker 2.0Скриншоты (1)   Статистика Screen Color Picker 2.0Статистика   Отзывы о Screen Color Picker 2.0Отзывы (1)  
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Screen Color Picker - небольшая утилита для получения цветового кода выбранной вами пиксели на экране. Программа позволяет получить цветовые коды форматов RGB, HSL, CMYB, HEX и пр.

Что нового в Screen Color Picker 2.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Screen Color Picker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Screen Color Picker

Илья про Screen Color Picker 1.6 [24-04-2015]

Попробовал так и сяк. Ничего ни разу не сработало.
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