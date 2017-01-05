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Soft4Boost Secure Eraser для Windows

Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491

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Описание Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491Описание   Скачать Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491СКАЧАТЬ (11,81 Мб) Скриншоты Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491Скриншоты (1)   Статистика Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491Статистика   Отзывы о Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Soft4Boost Secure Eraser - утилита для безвозвратного удаления с компьютера файлов, папок и других данных. Работая за ПК, пользователь так или иначе сталкивается с необходимостью сохранения от посторонних глаз какой-либо конфиденциальной информации. При удалении таких важных файлов из корзины считается, что уже никто не сможет ими воспользоваться. Однако есть ряд программ и приложений, способных восстановить и такие данные.

С помощью данной утилиты вся информация будет удалена без возможности ее восстановления любым способом, и таким образом можно быть спокойным за доступ к секретным документам. Инструмент содержит несколько методов очистки данных: от быстрой перезаписи (1 проход) до метода Питера-Гутмана (35 проходов). Естественно, чем больше проходов, тем качественнее удаление. Работать с программой очень просто, сначала выбираются нужные файлы или целые папки, затем устанавливается метод удаления и нажимается кнопка "Старт".

Скриншоты Soft4Boost Secure Eraser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 147
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - другое

Отзывы о программе Soft4Boost Secure Eraser

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Отзывов о программе Soft4Boost Secure Eraser 4.3.3.491 пока нет, можете добавить...

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