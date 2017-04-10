CCleaner 1.16.62 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные файлы, освободить место на карте памяти, безопасно пользоваться Интернетом
Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android
Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя и которым нужно их запретить. Утилита также поможет удалить системные программы
DU Speed Booster 2.9.9.7 для Android
DU Speed Booster – оптимизация работы вашего устройства и антивирус в одном приложении. Ускоряет работу девайса, удаляет ненужные файлы, позволяет включить «игровой режим» для максимального быстродействия, анализирует файлы на вирусу и трояны
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
Root App Deleter 7.2.6 для Android
Root App Deleter – небольшая и полезная утилита для удаления приложений, установленных производителем устройства или пользователем. Программа работает на рутированных аппаратах, так что перед удалением системных приложений необходимо получить права
Gemini Taskiller Widget 1.2.0 для Android
Gemini Taskiller Widget - виджет, позволяющий одним тапом очистить память Android-устройства от ненужных приложений, повысить производительность системы, уменьшить ее энергопотребление. Виджет может работать в паре с приложением