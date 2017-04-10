CCleaner для Android

CCleaner 1.19.74 для Android

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Описание CCleaner 1.19.74 для AndroidОписание   Скачать CCleaner 1.19.74 для AndroidСКАЧАТЬ (5,78 Мб) Скриншоты CCleaner 1.19.74 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CCleaner 1.19.74 для AndroidСтатистика   Отзывы о CCleaner 1.19.74 для AndroidОтзывы (7)  
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3.81 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 3.81 из 5
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CCleaner - мобильная версия утилиты CCleaner для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет пользователю содержать операционную систему в оптимальном состоянии. С помощью программы можно удалить ненужные файлы, освободить место на карте памяти, очистить кеш приложений, историю браузера, содержимое буфера обмена, быстро и безопасно деинсталлировать ненужные приложения и многое другое.

Кроме этого CCleaner дает возможность оптимизировать Android, а также осуществлять мониторинг системы, следя за загрузкой мобильного процессора и оперативной памяти, уровнем заряда батареи, температурой и пр.

Что нового в CCleaner 1.19.74 для Android?
  • Улучшен анализ и очистка.
  • Оптимизирован алгоритм сканирования.
  • Обновлены переводы.
  • Небольшие улучшения интерфейса.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты CCleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)12 / 46 778
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистемный реестр - другое
 Программа CCleaner отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе CCleaner

,славко про CCleaner 1.13.50 для Android [10-02-2016]

Мало опций на комне она получше а на планшете **йня
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дарья про CCleaner 1.11.43 для Android [16-08-2015]

я хочу скачать клинер, а не загрузить кучу не нужных мне программ!и обновлять программное обеспечение пихая не нужный мне лаучер не надо!
2 | 7 | Ответить

Игорь в ответ дарья про CCleaner 1.16.62 для Android [20-01-2017]

Никто ничего не пихает! Я вот скачал нормально сам файл apk отсюда, с ссылки http://www.softportal.com/getsoft-2464-ultraiso-1.html Вы же смотрите куда "тычете"! Не трогайте этот зелёный рекламный "Amigo-говнобаннер"!!
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доброжелатель про CCleaner v1.04.24 для Android [07-09-2014]

версия андроид 2.3 Gingerbeard
7 | 12 | Ответить

доброжелатель про CCleaner v1.04.24 для Android [28-08-2014]

v 1.04.24 ошибка разбора пакета :(((
1 | | Ответить

Art Blos про CCleaner v1.01.18 для Android [08-07-2014]

Пока довольно слабовато. Но я надеюсь это зачаток для полноценного "убийцы" забивающего внутреннюю память Clean Master. Будем ждать обновлений. ;)
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