CCleaner - мобильная версия утилиты CCleaner для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет пользователю содержать операционную систему в оптимальном состоянии. С помощью программы можно удалить ненужные файлы, освободить место на карте памяти, очистить кеш приложений, историю браузера, содержимое буфера обмена, быстро и безопасно деинсталлировать ненужные приложения и многое другое.

Кроме этого CCleaner дает возможность оптимизировать Android, а также осуществлять мониторинг системы, следя за загрузкой мобильного процессора и оперативной памяти, уровнем заряда батареи, температурой и пр.