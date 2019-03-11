CCleaner 4.11.0 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные
DU Speed Booster 3.0.2 для Android
DU Speed Booster – оптимизация работы вашего устройства и антивирус в одном приложении. Ускоряет работу девайса, удаляет ненужные файлы, позволяет включить «игровой
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Очистка кэш 3.23.6 для Android
Очистка кэш - инструмент для быстрой очистки кэша Вашего Android-устройства, позволяющий в несколько кликов удалить все записи о Вашей деятельности
Root App Deleter 7.3.0 для Android
Root App Deleter – небольшая и полезная утилита для удаления приложений, установленных производителем устройства или пользователем. Программа работает на