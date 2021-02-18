CCleaner для Windows
|Оценка:
|4.69/5 голосов - 5426
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.77.8448 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Piriform Ltd.
|Категории:
|Очистка диска - Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|626 / 5 034 505 | Статистика
|Размер:
|29,52 Мб
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CCleaner - один из лучших наборов инструментов для оптимизации операционной системы и очистки ее от всевозможного мусора. Благодаря этой программе, компьютер начинает работать быстрее и стабильнее, а производительность конфигурации Вашей машины находится на самых высоких показателях.
CCleaner умеет глубоко сканировать систему, находя и удаляя старые, ненужные, неиспользуемые и остаточные файлы после работы браузеров и приложений, а также и обновлений системы. Поддерживается работа со всеми популярными браузерами (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), где CCleaner почистит временные файлы, историю посещений и загрузок, куки-файлы, автозаполнение регистрационных форм и др. Кроме того, эта утилита отлично справлется с удалением мусора, остающегося после разного рода приложений мультимедиа (AIMP, Adobe Flash Player, VLC и др.), продуктов Microsoft (Office, OneDrive и т.д.), почтовых программ, чатов и загрузчиков (the Bat, Skype, uTorrent), архиваторов (WinRAR, 7-zip) и многих других.
Отдельным разделом выделен инструмент мониторинга реестра: CCleaner проверяет каждую запись в реестре на ее соответствие приложениям и службам, и в случае отсутствия связей - предлагает удалить битые или пустые записи. Так, CCleaner найдет в реестре отсутствующие библиотеки DLL, неверные расширения файлов, ошибки ActiveX, упорядочит меню "Пуск", проработает службы ОС, сверит пути приложений и многое другое. При этом перед удалением программа предлагает сделать резервную копию реестра на случай, если после чистки что-то пойдет не так или просто Вам не понравится. В целом же, очистка реестра и различного мусора на ПК позволяет получить дополнительное пространство на жестких дисках, а сама система запускается быстрее и становится более отзывчивой.
Кроме очистки и удаления мусора, CCleaner имеет еще ряд дополнительных инструментов, которые пригодятся в настройке и оптимизации компьютера:
- умная деинсталляция программ,
- управление списком автозагрузки приложений при старте системы,
- анализатор диска с отображением количества и размера различных типов файлов на диске (изображения, аудио, видео, документы, архивы и др.),
- поиск дубликатов файлов,
- качественное стирание дисков (локальных и съемных),
- восстановление системы.
Резюмируя, нужно сказать, что CCleaner рассчитан на широкий круг пользователей, выполнен в интуитивно понятном стильном графическом интерфейсе и позволит дать "второе дыхание" Вашему компьютеру без дополнительных финансовых вливаний в конфигурацию "железа".
Очистка:
- Добавлена очистка истории загрузок в Avast Secure Browser
Обновления:
- Обновлен визуальный дизайн последовательности обновления продукта.
- Исправлена ошибка, из-за которой иконка системного трея отображалась, когда не должна.
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой уведомления об обновлениях отображались, когда не должны.
Общие:
- Улучшена поддержка средств чтения с экрана для процесса покупки лицензии
- Исправлена ошибка, из-за которая информация о лицензии могла сброситься или быть потеряна
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
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Отзывы о программе CCleaner
Анна про CCleaner 5.72.7994 [01-10-2020]
может программа и хорошая, но скачать ее невозможно. Ни платную, ни бесплатную версии. Никак. уже и антивирусник отключила. Бесполезно. Ошибка одна и та же:
Access Denied
You don't have permission to access "http://download.ccleaner.com/ccsetup572.exe" on this server.
Reference #18.da508c4f.1601574455.3272d35d
4 | 7 | Ответить
SNEM в ответ Анна про CCleaner 5.72.7994 [01-10-2020]
Качайте с серверов SoftPortal, какая проблема?
4 | 11 | Ответить
Евгений про CCleaner 5.69.7865 [31-07-2020]
Попробуйте новое ПО. В CCleaner нет ни адаптивного обслуживания, ни твиков. Недавно как раз с этого сайт попробовал Nickware Essential, очень занятная программа, много возможностей, которых нет нигде. Как я понял еще и русские разработчики
4 | 14 | Ответить
Роман Романов про CCleaner 5.65.7632 [30-04-2020]
Вы меня просто спасли с CCleaner 65 Спасибо вам Большое
15 | 10 | Ответить
Роман Романов про CCleaner 5.65.7632 [30-04-2020]
Сейчас установил с оф сайта нв 2 ПК CCleaner 66 их оба видит Eset как вирус удали и вернулся на CCleaner 65 и красота спасибо огоромное вашему сайту
7 | 6 | Ответить