CCleaner для macOS

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Оценка: 4.55/5 голосов - 128
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.03.136 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 12, 11, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Очистка диска - Оптимизация, настройка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 43 744 | Статистика
Размер:33,36 Мб
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CCleaner - программа, которая предназначена для наведения порядка в системном реестре и удалении установленных программ. Удаляет временные и неиспользуемые файлы, например, cookies, историю серфинга в браузере, строки поиска, файлы корзины и другой "мусор".

Реализован поиск временных файлов сторонних приложений: WinRAR, ZoneAlarm, WinAce, Office XP, VirtualDub, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Media Player, Alcohol 120, Adobe Acrobat, eMule, Opera, WinZip, GetRight, Morpheus, Download Accelerator Plus, Nero, Firefox и других.

CCleaner может удалять старые неиспользуемые библиотеки dll и неверные пути к файлам системы.   Комплексная работа программы позволяет полностью избавиться от мусора в системе, увеличив тем самым ее производительность и размер свободного дискового пространства.

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Отзывы о программе CCleaner

Rakanishu про CCleaner 1.07.236 для Mac OS X [06-01-2014]

Кэтрин, в Mac OS X нет реестра, этим и объясняятся отсутствие данного пункта в программе. А так всё замечательно работает!
2 | 3 | Ответить

Кэтрин про CCleaner 1.07.233 для Mac OS X [06-11-2013]

Ладно, без русского языка жить можно.
А как же реестр? Как на Виндоус.
Я больше чем уверена, что компьютер у меня загрязнен не нужными файлами и ошибками но почистить и исправить я не могу. Функция в будущем появится?
3 | 8 | Ответить

Pavel про CCleaner 1.07.233 для Mac OS X [03-10-2013]

Да, действительно на русском языке нет!
2 | 2 | Ответить

Гаятри про CCleaner 1.06.208 для Mac OS X [16-02-2013]

Скачала программу, потому что нравится, однако на Mac только английский интерфейс, хотя у вас указан и русский, в программе галочка стоит на русском языке, но это не помогает, может еще надо скачать языковый пакет? Но, где его найти?
24 | 12 | Ответить

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