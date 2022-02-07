CCleaner - программа, которая предназначена для наведения порядка в системном реестре и удалении установленных программ. Удаляет временные и неиспользуемые файлы, например, cookies, историю серфинга в браузере, строки поиска, файлы корзины и другой "мусор".

Реализован поиск временных файлов сторонних приложений: WinRAR, ZoneAlarm, WinAce, Office XP, VirtualDub, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Media Player, Alcohol 120, Adobe Acrobat, eMule, Opera, WinZip, GetRight, Morpheus, Download Accelerator Plus, Nero, Firefox и других.

CCleaner может удалять старые неиспользуемые библиотеки dll и неверные пути к файлам системы. Комплексная работа программы позволяет полностью избавиться от мусора в системе, увеличив тем самым ее производительность и размер свободного дискового пространства.