CCleaner для macOS
|Оценка:
|4.55/5 голосов - 128
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.03.136 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 12, 11, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Piriform Ltd.
|Категории:
|Очистка диска - Оптимизация, настройка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 43 744 | Статистика
|Размер:
|33,36 Мб
|СКАЧАТЬ
CCleaner - программа, которая предназначена для наведения порядка в системном реестре и удалении установленных программ. Удаляет временные и неиспользуемые файлы, например, cookies, историю серфинга в браузере, строки поиска, файлы корзины и другой "мусор".
Реализован поиск временных файлов сторонних приложений: WinRAR, ZoneAlarm, WinAce, Office XP, VirtualDub, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, Media Player, Alcohol 120, Adobe Acrobat, eMule, Opera, WinZip, GetRight, Morpheus, Download Accelerator Plus, Nero, Firefox и других.
CCleaner может удалять старые неиспользуемые библиотеки dll и неверные пути к файлам системы. Комплексная работа программы позволяет полностью избавиться от мусора в системе, увеличив тем самым ее производительность и размер свободного дискового пространства.
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Отзывы о программе CCleaner
Rakanishu про CCleaner 1.07.236 для Mac OS X [06-01-2014]
Кэтрин, в Mac OS X нет реестра, этим и объясняятся отсутствие данного пункта в программе. А так всё замечательно работает!
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Кэтрин про CCleaner 1.07.233 для Mac OS X [06-11-2013]
Ладно, без русского языка жить можно.
А как же реестр? Как на Виндоус.
Я больше чем уверена, что компьютер у меня загрязнен не нужными файлами и ошибками но почистить и исправить я не могу. Функция в будущем появится?
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Pavel про CCleaner 1.07.233 для Mac OS X [03-10-2013]
Гаятри про CCleaner 1.06.208 для Mac OS X [16-02-2013]
Скачала программу, потому что нравится, однако на Mac только английский интерфейс, хотя у вас указан и русский, в программе галочка стоит на русском языке, но это не помогает, может еще надо скачать языковый пакет? Но, где его найти?
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