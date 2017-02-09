SysInfo Detector - системная утилита, которая предоставляет полную информацию о конфигурации компьютера и установленном оборудовании. Особенно полезно это приложение для системных администраторов предприятий, руководителей отделов компьютеризации, мастеров по настройке оборудования и другого IT-персонала. Особенность SysInfo Detector, в отличие от аналогичных программ, в том, что она собирает данные путем опроса устройств, даже если в системе не установлены драйвера. Программа имеет удобный графический интерфейс, где каждый анализируемый раздел ПК вынесен в отдельную иконку, нажимая на которую и будет показана найденная информация.
Основные возможности SysInfo Detector:
Полный анализ конфигурации ПК.
Идентификация всех устройств, даже не имеющих опознавательных знаков.
Подробные отчеты о конфигурации.
Использование различных датчиков для всестороннего мониторинга - температура, напряжение, скорость вращения вентиляторов.