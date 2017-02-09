SysInfo Detector 1.3.1 Описание СКАЧАТЬ ( 4,32 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 SysInfo Detector - системная утилита, которая предоставляет полную информацию о конфигурации компьютера и установленном оборудовании. Особенно полезно это приложение для системных администраторов предприятий, руководителей отделов компьютеризации, мастеров по настройке оборудования и другого IT-персонала. Особенность SysInfo Detector, в отличие от аналогичных программ, в том, что она собирает данные путем опроса устройств, даже если в системе не установлены драйвера. Программа имеет удобный графический интерфейс, где каждый анализируемый раздел ПК вынесен в отдельную иконку, нажимая на которую и будет показана найденная информация. Основные возможности SysInfo Detector: Полный анализ конфигурации ПК.

Идентификация всех устройств, даже не имеющих опознавательных знаков.

Подробные отчеты о конфигурации.

Использование различных датчиков для всестороннего мониторинга - температура, напряжение, скорость вращения вентиляторов.

Отображение серийных номеров модулей памяти, материнских плат, жестких дисков, процессоров, USB-устройств, мониторов и прочего оборудования.

Выявление лицензии на ПО и настроек операционной системы.

Управление запущенными процессами. Что нового в SysInfo Detector 1.3.1?

Со всеми изменениями можно познакомиться на страничке http://sysinfo-detector.ru/history/4695/ Скриншоты SysInfo Detector: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 11 / 1 918 Разработчик Database Harbor Software Последнее обновление 09.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе SysInfo Detector Admin Отзывов о программе SysInfo Detector 1.3.1 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости