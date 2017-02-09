SysInfo Detector для Windows

SysInfo Detector 1.3.1

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Описание SysInfo Detector 1.3.1Описание   Скачать SysInfo Detector 1.3.1СКАЧАТЬ (4,32 Мб) Скриншоты SysInfo Detector 1.3.1Скриншоты (6)   Статистика SysInfo Detector 1.3.1Статистика   Отзывы о SysInfo Detector 1.3.1Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
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SysInfo Detector - системная утилита, которая предоставляет полную информацию о конфигурации компьютера и установленном оборудовании. Особенно полезно это приложение для системных администраторов предприятий, руководителей отделов компьютеризации, мастеров по настройке оборудования и другого IT-персонала. Особенность SysInfo Detector, в отличие от аналогичных программ, в том, что она собирает данные путем опроса устройств, даже если в системе не установлены драйвера. Программа имеет удобный графический интерфейс, где каждый анализируемый раздел ПК вынесен в отдельную иконку, нажимая на которую и будет показана найденная информация.

Основные возможности SysInfo Detector:

  • Полный анализ конфигурации ПК.
  • Идентификация всех устройств, даже не имеющих опознавательных знаков.
  • Подробные отчеты о конфигурации.
  • Использование различных датчиков для всестороннего мониторинга - температура, напряжение, скорость вращения вентиляторов.
  • Отображение серийных номеров модулей памяти, материнских плат, жестких дисков, процессоров, USB-устройств, мониторов и прочего оборудования.
  • Выявление лицензии на ПО и настроек операционной системы.
  • Управление запущенными процессами.
Что нового в SysInfo Detector 1.3.1?
  • Со всеми изменениями можно познакомиться на страничке http://sysinfo-detector.ru/history/4695/
Скриншоты SysInfo Detector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 1 918
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
 Вирусов нет в SysInfo Detector 1.2.1 (29 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе SysInfo Detector

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