MSI Afterburner - функциональная утилита от компании MSI, которая предназначена для разгона видеокарт NVIDIA и AMD. С помощью программы можно регулировать напряжение питания GPU и видеопамяти, частоту ядра, управлять скоростью вращения вентиляторов, а также в режиме реального времени мониторить состояние графической карты, как например ее текущую температуру, тактовую частоту, напряжение и пр.

Пподдерживает работу с видеокартами NVIDIA GeForce 8X00 и новее, а также AMD Radeon 3000 и новее. Кроме этого пользователь может протестировать свою видеокарту на стабильность с помощью инструмента MSI Combustor, основанного на движке известного бенчмарка FurMark.

Основные возможности MSI Afterburner: