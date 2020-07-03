LastActivityView - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для сбора информации об активности пользователя ПК и отображения журнала событий.

Программа позволяет узнать какие исполнительные файлы запускались, время данного события, сведения о времени включения и выключения компьютера, используемые сетевые подключения и устанавливаемые приложения, открываемые папки и файлы в Проводнике и многое другое.

Полученную информацию можно легко экспортировать в CSV/XML/HTML файл или скопировать ее в буфер обмена. Программа не требует инсталляции.