LastActivityView для Windows

LastActivityView 1.35

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Описание LastActivityView 1.35Описание   Скачать LastActivityView 1.35СКАЧАТЬ (86 Кб) Скриншоты LastActivityView 1.35Скриншоты (1)   Статистика LastActivityView 1.35Статистика   Отзывы о LastActivityView 1.35Отзывы (1)  
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4.20 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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LastActivityView - небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для сбора информации об активности пользователя ПК и отображения журнала событий.

Программа позволяет узнать какие исполнительные файлы запускались, время данного события, сведения о времени включения и выключения компьютера, используемые сетевые подключения и устанавливаемые приложения, открываемые папки и файлы в Проводнике и многое другое.

Полученную информацию можно легко экспортировать в CSV/XML/HTML файл или скопировать ее в буфер обмена. Программа не требует инсталляции.

Дополнительные файлы к программе:

LastActivityView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)67 / 66 826
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе LastActivityView

АбраКадабра про LastActivityView 1.32 [01-07-2020]

Отличная находка для шпиона, установите на ноут своей жене, если она у вас есть и наслаждайтесь шоу.OJO
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