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AIDA64 Extreme Edition 6.00.5100 / 6.00.5107 beta
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3.95 из 5, всего оценок - 280
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- Рейтинг программы - 3.95 из 5
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AIDA64 Extreme Edition - мощный инструмент для диагностики и тестирования персонального компьютера, созданный командой разработчиков широко известного продукта EVEREST, и являющийся следующим этапом его развития. Программа предлагает пользователю широкие возможности для разгона и диагностики аппаратной составляющей ПК, стресс-тестирования, а также контроля температуры датчиков. Программа обладает набором уникальных тестов процессора, оперативной памяти и жестких дисков (в том числе твердотельных).
Приложение поддерживает более 150 различных устройств, позволяя при помощи датчиков контролировать температуру, напряжение и скорость вращения вентиляторов. Кроме того при помощи детального анализа ПК пользователь может получить детальную информацию как об аппаратной части (процессор, материнская плата, монитор и видеоподсистема целиком, диски и т.д.), так и о программном обеспечении, операционной системе, драйверах, процессах, хотфиксах и т.д.
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Отзывы о программе AIDA64 Extreme Edition
Jonny про AIDA64 Extreme Edition 5.98.4800 / 5.98.4828 beta [02-11-2018]
Не качайте! FinalTWarь встроила в свою аиду64 майнер! При запуске вешает комп, 100% загрузка и идёт трафик через инет !!! Прогу качал с оф сайта! Никогда не буду аидой пользоваться!!!
5 | 28 | Ответить
Сергей в ответ Jonny про AIDA64 Extreme Edition 5.99.4900 [04-12-2018]
у меня I7 7700 нет 100% загрузки http://prntscr.com/lql6xg
25% заргузки и это при том что у меня еще две ide запущенны с проектами, так что не вводите людей в заблуждение
2 | 1 | Ответить
Гнат про AIDA64 Extreme Edition 5.98.4800 / 5.98.4828 beta [02-11-2018]
Паршивая программа. Установил, запускаю, и вижу что она на 100% грузит SSD и так на протяжении минут 2-3-х ничего не происходит, а SSD и проц в 100% загрузке. Еле получилось ребутнуть комп. Снёс к чертям. Никому не советую. Угробить SSD как раз плюнуть.
| 4 | Ответить
АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]
Сжег комп в тесте этой чудо прогой температуру показывала 40 градусов всех комплектующих завоняло в комнате гарью и комп потух!!! всем советую!!!!
25 | 42 | Ответить
pavel в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4391 beta [22-11-2017]
Несколько дней назад проводил стресс тест CPU,FPU,Кеш,Память пр. AIDA64 Engineer v.5.70.3800.CPU-AMD X4 880K,4Ггц.RAM-Kingston 8Гб 1600 Мгц.Нач.температура:CPU-33,MB-28,SSD-27.Через 80 мин.:CPU-54,MB-34,SSD-30.Никаких изменений темп.и запахов нет.Корпус закрыт.Запах во время работы ПК я услышал несколько м-цев назад(тяжёлая игра на Ultra уст.).ПОМОГЛА ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРПУСА.AIDA64-отличная прога.
3 | 1 | Ответить
pavel в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.97.4657 beta [15-07-2018]
Основное - это то,что стресс тест нужно проводить только если есть подозрение на
нестабильность работы ПК.И перед этим желательно проверить отдельно,скажем тот же
CPU(АККУРАТНЕНЬКО!!!),ДАБЫ НЕ СПАЛИТЬ ЕГО, прогогй CPU-Z и таким же способом другое железо.Если система работает нормально, то достаточно без тестов просто следить за температурой CPU,GPU и др.Ну и вообще-то везде есть защита от перегрева.
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Петр в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.98.4800 / 5.98.4803 beta [02-10-2018]
Комп если и сгорел, то никак не от Аиды! Ни один динозавр не сгорел от ее тестов за 15+ лет стажа ремонтником ПК! Если у тебя БП не выдержал, то просто он изначально был недостаточной мощности, да и под слоем пыли походу! Тут приносят таких "Пылесосов", что на крыльце 5 минут туман стоит от 2 секундного дуновения компрессором! Конечно сгорит.... у тебя датчики температур только на основных устройствах ПК, а на юге и севере только в хороших мамках, а не во всяком г... нонеймном!
2 | 3 | Ответить
АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]
Скачал aida 64 запустил тест в нагрузке и в комнате завоняло гарью комп пошел по писте! сжег давнным гавном комп!
11 | 13 | Ответить
v13adl в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4348 beta [13-11-2017]
Согласен с АРТЁМ последние версии программы глючные особенно "располневшие". Нормальная версия AIDA64engineer560.
11 | 4 | Ответить
Олег про AIDA64 Extreme Edition 5.60.3700 [16-12-2015]
Использовал и Эверест (давно и долго!) и Аиду, но остановился на Speccy Piriform...
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