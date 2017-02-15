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Soccer Stars для iOS

Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPad

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Описание Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (68.5 Мб) Скриншоты Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Soccer Stars - захватывающий и увлекательный настольный футбол в формате 5х5, где Вам противостоят реальные пользователи из любых уголков земного шара. Доступно несколько режимов игры: это может быть простой матч со случайным соперником, а может и целый турнир, где для завоевания трофея придется распределить силы и козыри на протяжении нескольких матчей.

По мере получения опыта будет расти и Ваш рейтинг, а также становятся доступными новые турниры. Для участия в матче нужно иметь виртуальные монеты, некоторое количество которых выдается при установке футбола, а дальше зарабатывайте сами - победитель снимает банк. Для совершения удара выберите игрока, протяните по устройству в нужном направлении, регулируя силу, и отпустите. Система ходов пошаговая, т.е. соперники бьют по очереди, но на каждый удар выделяется определенное время, так что не прозевайте.

Чем-то игровое поле Soccer Stars напоминает бильярд - тут также нужно рассчитать правильную траекторию, и при этом не подставиться самому. В настройках можно выбрать одну из расстановок игроков, для новичков доступен тренировочный режим, а через Facebook или Google+ можно состязаться с друзьями. В общем, действительно "затягивающая" игра, которая не оставит равнодушным пользователей всех возрастов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Soccer Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 315
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
 Программа Soccer Stars отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Soccer Stars

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Отзывов о программе Soccer Stars 3.5.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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