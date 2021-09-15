Soccer Stars для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|31.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 012 | Статистика
|Размер:
|67,7 Мб
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Soccer Stars - простой и в то же время очень увлекательный футбол для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю поучаствовать в нешуточных баталиях с игроками со всего мира. Футбольный матч проходит в формате 5х5. Чтобы совершить удар, вам необходимо выбрать игрока, потянуть и отпустить его в предполагаемом направлении удара, после чего право следующего удара по мячу переходит к вашему противнику.
В игре полностью сохраняются законы физики, и таким образом приложение сочетает в себе элементы футбола, бильярда и немного керлинга. Присутствует возможность выбирать расстановку команды, играть случайные матчи, участвовать в турнирах или сразиться с друзьями (для этого необходимо войти с учетной записью Facebook и Google+).
- Добавлен новый язык — арабский.
- Новый Summer Season начинается 5 августа 2021.
- Получай сезонные очки за игру в любых лигах и открывай множество наград.
- Купи Galaxy Pass, чтобы выйти на новый уровень Summer Season и получить эксклюзивные награды и команды.
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