Soccer Stars для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:31.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 012 | Статистика
Размер:67,7 Мб
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Soccer Stars - простой и в то же время очень увлекательный футбол для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю поучаствовать в нешуточных баталиях с игроками со всего мира. Футбольный матч проходит в формате 5х5. Чтобы совершить удар, вам необходимо выбрать игрока, потянуть и отпустить его в предполагаемом направлении удара, после чего право следующего удара по мячу переходит к вашему противнику.

В игре полностью сохраняются законы физики, и таким образом приложение сочетает в себе элементы футбола, бильярда и немного керлинга. Присутствует возможность выбирать расстановку команды, играть случайные матчи, участвовать в турнирах или сразиться с друзьями (для этого необходимо войти с учетной записью Facebook и Google+).

Что нового в Soccer Stars 31.0.0?
  • Добавлен новый язык — арабский.
  • Новый Summer Season начинается 5 августа 2021.
  • Получай сезонные очки за игру в любых лигах и открывай множество наград.
  • Купи Galaxy Pass, чтобы выйти на новый уровень Summer Season и получить эксклюзивные награды и команды.
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Отзывы о программе Soccer Stars

IVAN про Soccer Stars 3.1.0 для Android [29-03-2016]

ПОЖАЛУЙСТА ДОБАВЬТЕ 1000 БАКСОВ И 100000000 МОНЕТ
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Виталий про Soccer Stars 2.2.2 для Android [31-10-2015]

супер игра
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