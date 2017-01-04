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PicsArt Photo Studio для iOS

PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPad

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Описание PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (148 Мб) Скриншоты PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений. Комплект доступных опций действительно порадует любого дизайнера: PicsArt Collage Maker - для создания коллажей, PicsArt Photo Editor - управление тональностью, маской, рамками, текстовыми надписями, регулировка цветности и контрастност, а также др., PicsArt Effects - уникальные эффекты (рисунок, винтаж, акварель, пастель, зеркало, размытие и многие другие), превращающие Ваше фото в неповторимую авторскую работу, PicsArt Drawing Tool - создание рисованных изображений (сноски, художественные кисти, слои). После редактирования работой можно поделиться с друзьями и близкими через социальные сети, электронной почте и даже SMS - для этого предусмотрен инструмент PicsArt Artists Network.
Все это позволит проявить свои творческие способности и идеи, создавая целые художественные галереи, знакомясь с работами других художников и участвуя в конкурсах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PicsArt Photo Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 232
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе PicsArt Photo Studio

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Отзывов о программе PicsArt Photo Studio 8.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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