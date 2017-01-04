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3.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.67 из 5

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5 PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений. Комплект доступных опций действительно порадует любого дизайнера: PicsArt Collage Maker - для создания коллажей, PicsArt Photo Editor - управление тональностью, маской, рамками, текстовыми надписями, регулировка цветности и контрастност, а также др., PicsArt Effects - уникальные эффекты (рисунок, винтаж, акварель, пастель, зеркало, размытие и многие другие), превращающие Ваше фото в неповторимую авторскую работу, PicsArt Drawing Tool - создание рисованных изображений (сноски, художественные кисти, слои). После редактирования работой можно поделиться с друзьями и близкими через социальные сети, электронной почте и даже SMS - для этого предусмотрен инструмент PicsArt Artists Network.

Все это позволит проявить свои творческие способности и идеи, создавая целые художественные галереи, знакомясь с работами других художников и участвуя в конкурсах. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app PicsArt - Фотостудия для Android

PicsArt для Windows Phone