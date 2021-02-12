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PicsArt - Фотостудия для Android

Описание
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Оценка: 4.48/5 голосов - 104
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 60 941 | Статистика
Размер:58,65 Мб
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PicsArt - Фотостудия скриншот № 2
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PicsArt - Фотостудия - многофункциональный фоторедактор для Android-устройств, который предлагает пользователю широкие возможности по созданию снимков и редактированию изображений. С помощью программы делать фотографии, применять к ним различные эффекты, накладывать различные маски, рамки, границы, текст, добавлять комментарии, настраивать цвет и многое другое. Имеются и более профессиональные инструменты: клонирование, изменение перспективы в фото, эффект двойной выдержки и зеркального отображения.

Также присутствуют инструменты для рисования, например разнообразные кисточки, карандаши и пр. Готовыми проектами можно делиться в социальной сети PicsArt или опубликовать их в Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Dropbox, Fouresquare, Tumblr, Blogger, отправить по SMS и электронной почте.

Что нового в PicsArt - Фотостудия 16.4.6?
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Отзывы о программе PicsArt - Фотостудия

пи про PicsArt - Фотостудия 4.2.1 для Android [23-04-2014]

идиотская
3 | 11 | Ответить

Екатерина про PicsArt - Фотостудия 4.1.0 для Android [07-03-2014]

Очень классная программа, всем советую ее скачать)))
единственное хочется чтобы эту программу можно было установить и на компьютер)))
10 | 11 | Ответить

Айша в ответ Екатерина про PicsArt - Фотостудия 5.10.4 для Android [02-01-2016]

У неё нет вируса?
5 | 12 | Ответить

Aliya про PicsArt - Фотостудия 4.0.0 для Android [14-02-2014]

как скачать?
12 | 24 | Ответить

Лол про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [25-04-2013]

Хрень какая-то не качайте(((
3 | 11 | Ответить

dasha про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [22-04-2013]

афигенная штука, качайте советую!!!
4 | 3 | Ответить

zyxra в ответ dasha про PicsArt - Фотостудия 4.1.1 для Android [30-03-2014]

Норм
2 | 3 | Ответить

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