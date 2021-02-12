PicsArt - Фотостудия для Android
|Оценка:
|4.48/5 голосов - 104
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PicsArt
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 60 941 | Статистика
|Размер:
|58,65 Мб
|СКАЧАТЬ
PicsArt - Фотостудия - многофункциональный фоторедактор для Android-устройств, который предлагает пользователю широкие возможности по созданию снимков и редактированию изображений. С помощью программы делать фотографии, применять к ним различные эффекты, накладывать различные маски, рамки, границы, текст, добавлять комментарии, настраивать цвет и многое другое. Имеются и более профессиональные инструменты: клонирование, изменение перспективы в фото, эффект двойной выдержки и зеркального отображения.
Также присутствуют инструменты для рисования, например разнообразные кисточки, карандаши и пр. Готовыми проектами можно делиться в социальной сети PicsArt или опубликовать их в Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Dropbox, Fouresquare, Tumblr, Blogger, отправить по SMS и электронной почте.
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Отзывы о программе PicsArt - Фотостудия
Екатерина про PicsArt - Фотостудия 4.1.0 для Android [07-03-2014]
Очень классная программа, всем советую ее скачать)))
единственное хочется чтобы эту программу можно было установить и на компьютер)))
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Айша в ответ Екатерина про PicsArt - Фотостудия 5.10.4 для Android [02-01-2016]
Лол про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [25-04-2013]
dasha про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [22-04-2013]