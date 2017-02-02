Программы для iOS » Видео » другое » YouTube 12.03 для iPhone, iPad
YouTube для iOS

YouTube 12.03 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание YouTube 12.03 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouTube 12.03 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (108 Мб) Скриншоты YouTube 12.03 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика YouTube 12.03 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouTube 12.03 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
Оцените программу!
3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для устройств под управлением iOS, чтобы Вы могли получать максимальное удовольствие от просмотра любимых видеоклипов. Здесь можно одновременно искать нужное видео и смотреть текущий ролик, подписаться на определенные каналы, добавлять медиаконтент в закладки для последующего просмотра, поделиться понравившимся клипом через Google+, Facebook, Twitter или электронной почте. Для удобства использования сделаны отдельные тематические закладки (популярное, музыка, спорт, компьютерные игры), где собрано лучшее видео по разделу. Теперь наслаждайтесь ресурсами YouTube в любом месте, где есть связь с интернетом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 6 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе YouTube

Правдивый про YouTube 11.28 для iPhone, iPad [05-08-2016]

.... Дезинформация по поводу iOS! Нет поддержки iOS 7!
2 | 2 | Ответить

Пользователь про YouTube 10.38 для iPhone, iPad [08-10-2015]

А где поиск в данной версии? Никак не могу найти
| 4 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

Ivideon

ICQ Mobile

Uber

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 