YouTube 12.03 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 108 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

3.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.67 из 5

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5 YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для устройств под управлением iOS, чтобы Вы могли получать максимальное удовольствие от просмотра любимых видеоклипов. Здесь можно одновременно искать нужное видео и смотреть текущий ролик, подписаться на определенные каналы, добавлять медиаконтент в закладки для последующего просмотра, поделиться понравившимся клипом через Google+, Facebook, Twitter или электронной почте. Для удобства использования сделаны отдельные тематические закладки (популярное, музыка, спорт, компьютерные игры), где собрано лучшее видео по разделу. Теперь наслаждайтесь ресурсами YouTube в любом месте, где есть связь с интернетом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Скриншоты YouTube: Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 10 / 6 665 Разработчик Google Последнее обновление 02.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - другое Отзывы о программе YouTube Правдивый .... Дезинформация по поводу iOS! Нет поддержки iOS 7!

2 | 2 | Ответить Пользователь А где поиск в данной версии? Никак не могу найти

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