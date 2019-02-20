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YouTube для iOS

YouTube 14.06 для iPhone, iPad

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Описание YouTube 14.06 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouTube 14.06 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (248.41 Мб) Скриншоты YouTube 14.06 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика YouTube 14.06 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouTube 14.06 для iPhone, iPadОтзывы (3)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира. Эта версия специально адаптирована для устройств под управлением iOS, чтобы Вы могли получать максимальное удовольствие от просмотра любимых видеоклипов. Здесь можно одновременно искать нужное видео и смотреть текущий ролик, подписаться на определенные каналы, добавлять медиаконтент в закладки для последующего просмотра, поделиться понравившимся клипом через Google+, Facebook, Twitter или электронной почте. Для удобства использования сделаны отдельные тематические закладки (популярное, музыка, спорт, компьютерные игры), где собрано лучшее видео по разделу. Теперь наслаждайтесь ресурсами YouTube в любом месте, где есть связь с интернетом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе YouTube

истинный про YouTube 13.32 для iPhone, iPad [24-08-2018]

не скачивается на версию 7.1.2
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Правдивый про YouTube 11.28 для iPhone, iPad [05-08-2016]

.... Дезинформация по поводу iOS! Нет поддержки iOS 7!
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Пользователь про YouTube 10.38 для iPhone, iPad [08-10-2015]

А где поиск в данной версии? Никак не могу найти
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