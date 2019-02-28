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Ivideon для iOS

Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPod

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Описание Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPodОписание   Скачать Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPodСКАЧАТЬ (66.88 Мб) Скриншоты Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPodСкриншоты (6)   Статистика Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPodСтатистика   Отзывы о Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPodОтзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Ivideon - программа позволяет в любой точке Планеты, где есть Интернет подключение, просматривать данные с ваших IP видеокамер или обычных вебкамер, в местах их установки. Это может быть офис, дом, детская комната и т.д.

Все что необходимо - установить на компьютере серверное приложение Ivideon Server и настроить его. Программа может создавать архивы видео, которые затем можно просмотреть локально или удаленно. Так же можно задавать интервал съемки видео.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Что нового в Ivideon 2.19.2 для iPad, iPhone, iPod?
  • добавлены превью в списке камер;
  • исправлена критическая ошибка, из-за которой иногда переставало грузиться видео и архивж
  • добавлен демо-режим.
Скриншоты Ivideon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x, iOS 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 863
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Вебкамера - другое
 Программа Ivideon отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Ivideon

Sergio про Ivideon 0.2.1 для iPad, iPhone, iPod [15-06-2012]

как использовать камеру мобилы с помощью этой проги? короче - использовать моб. как подслуш. устр. так и камеру.
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Ivan_Ivideon в ответ Sergio про Ivideon 2.0.1 для iPad, iPhone, iPod [30-12-2014]

Пока только как описано тут http://ru.ivideon.com/vozmozhno-li-ispolzovanie-kameryi-mobilnogo-ustrojstva/. Но в планах задача по использованию камеры телефона без ПК стоит. Следите за новостями на нашем сайте.
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Иван про Ivideon 0.2.0 для iPad, iPhone, iPod [14-12-2011]

Мне очень нравиться эта программа,Вот подцепил к ней все 4 камеры и теперь просматриваю все это на мобильном,и других доступных компах!!! Тем более она бесплатная.
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