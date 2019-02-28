Ivideon - программа позволяет в любой точке Планеты, где есть Интернет подключение, просматривать данные с ваших IP видеокамер или обычных вебкамер, в местах их установки. Это может быть офис, дом, детская комната и т.д.
Все что необходимо - установить на компьютере серверное приложение Ivideon Server и настроить его. Программа может создавать архивы видео, которые затем можно просмотреть локально или удаленно. Так же можно задавать интервал съемки видео.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Ivideon - позволяет в любой точке Планеты, где есть Интернет подключение, просматривать данные с ваших IP видеокамер или обычных вебкамер, в местах их установки. Это
Отзывы о программе Ivideon
Sergio про Ivideon 0.2.1 для iPad, iPhone, iPod [15-06-2012]
как использовать камеру мобилы с помощью этой проги? короче - использовать моб. как подслуш. устр. так и камеру. | | Ответить
Ivan_Ivideon в ответ Sergio про Ivideon 2.0.1 для iPad, iPhone, iPod [30-12-2014]
Пока только как описано тут http://ru.ivideon.com/vozmozhno-li-ispolzovanie-kameryi-mobilnogo-ustrojstva/. Но в планах задача по использованию камеры телефона без ПК стоит. Следите за новостями на нашем сайте. | | Ответить
Иван про Ivideon 0.2.0 для iPad, iPhone, iPod [14-12-2011]
Мне очень нравиться эта программа,Вот подцепил к ней все 4 камеры и теперь просматриваю все это на мобильном,и других доступных компах!!! Тем более она бесплатная. 1 | | Ответить