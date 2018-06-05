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Фоторедактор от Aviary для iOS

Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPad

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Описание Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (39.15 Мб) Скриншоты Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Фоторедактор от Aviary 4.6.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Aviary - очень удобный и многофункциональный редактор изображений и фотографий для iOS-устройств. Вы можете использовать как уже имеющиеся на девайсе картинки, так и сфотографировать что-то интересное прямо на ходу и сразу же приступить к редактированию. Тут есть все необходимые инструменты для преобразования Ваших фотографий в непревзойденные дизайнерские решения.

В Вашем распоряжении 12 различных фотоэффектов, несколько интересных рамок, оригинальных стикеров и т.д. Ну и конечно же присутствуют такие функции как изменение яркости, резкости, контрастности, ориентации, кадрирования, добавление текста, удаление красных глаз и др. Готовым результатом можно сразу поделиться с друзьями через социальные сети Instagram, Facebook, Twitter или по электронной почте.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Фоторедактор от Aviary:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 087
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Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Фоторедактор от Aviary

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