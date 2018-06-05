Aviary - очень удобный и многофункциональный редактор изображений и фотографий для iOS-устройств. Вы можете использовать как уже имеющиеся на девайсе картинки, так и сфотографировать что-то интересное прямо на ходу и сразу же приступить к редактированию. Тут есть все необходимые инструменты для преобразования Ваших фотографий в непревзойденные дизайнерские решения.

В Вашем распоряжении 12 различных фотоэффектов, несколько интересных рамок, оригинальных стикеров и т.д. Ну и конечно же присутствуют такие функции как изменение яркости, резкости, контрастности, ориентации, кадрирования, добавление текста, удаление красных глаз и др. Готовым результатом можно сразу поделиться с друзьями через социальные сети Instagram, Facebook, Twitter или по электронной почте.