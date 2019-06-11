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5 Adobe Illustrator Draw - простое и эффективное приложение, которое позволяет создавать векторные рисунки, содержащие слои изображений и рисунков, и отправлять их в Adobe Illustrator CC или в качестве плоских изображений в Photoshop CC. Основные возможности Adobe Illustrator Draw: увеличение масштаба до 64 раз, что помогает точно прорисовывать детали;

создание эскизов с помощью пяти различных типов перьев с настраиваемой непрозрачностью, размером и цветом;

работа с несколькими слоями изображений и рисунков;

переименование, копирование, объединение и настройка каждого слоя в отдельности;

вставка базовых шаблонов фигур или новых векторных фигур из Capture CC;

поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);

отправка иллюстрации в Photoshop или Illustrator с сохранением всех слоев. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Illustrator Draw для Android