Скачать Яндекс.Браузер
Soft4Boost Audio Mixer для Windows

Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503Описание   Скачать Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503СКАЧАТЬ (83,38 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Audio Mixer - интересная программа для создания собственных и неповторимых музыкальных композиций на основе нескольких аудиофайлов. С этим приложением каждый пользователь может почувствовать себя настоящим DJ, превращая отдельные треки в уникальные микшированные дорожки.

Функциональные возможности программы порадуют даже опытных меломанов, а база доступных мелодий, рингтонов и эффектов настолько многообразна, что созданный Вами проект в последствии можно будет многократно модернизировать и улучшать. Готовый аудиофайл может быть сохранен в один из популярных форматов - .mp3, .aac, .wav, .amr, .m4a, .wma. Одним словом, почувствуйте себя настоящим композитором, придумывая собственные музыкальные миксы, ремиксы или даже саундтреки.

Скриншоты Soft4Boost Audio Mixer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыограничения сохранения готового файла
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 815
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры

Отзывы о программе Soft4Boost Audio Mixer

Admin

Отзывов о программе Soft4Boost Audio Mixer 4.1.7.503 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 