Soft4Boost Audio Mixer - интересная программа для создания собственных и неповторимых музыкальных композиций на основе нескольких аудиофайлов. С этим приложением каждый пользователь может почувствовать себя настоящим DJ, превращая отдельные треки в уникальные микшированные дорожки.

Функциональные возможности программы порадуют даже опытных меломанов, а база доступных мелодий, рингтонов и эффектов настолько многообразна, что созданный Вами проект в последствии можно будет многократно модернизировать и улучшать. Готовый аудиофайл может быть сохранен в один из популярных форматов - .mp3, .aac, .wav, .amr, .m4a, .wma. Одним словом, почувствуйте себя настоящим композитором, придумывая собственные музыкальные миксы, ремиксы или даже саундтреки.