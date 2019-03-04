Total HTML Converter - удобная программа для преобразования HTML файлов в DOC, PDF, XLS, JPEG, TIFF, RTF или TXT. Очень простая в использовании - выбираете файлы и конечный формат, затем нажимаете Ok. HTML Converter сделает все остальное.

Конвертер полностью поддерживает все HTML-команды, включая элемент управления "разрыв страницы" с помощью стилей CSS. Умеет конвертировать веб-страницы. Достаточно вставить урл страницы и вы получите конечный документ в течение нескольких секунд. Кроме того, вы можете сохранить страницу в виде изображения.

Присутствует возможность пакетной обработки файлов, работа из командной строки, интеграция в MS Office, поддержка различных типов символов и таблиц перекодировки, поддержка Page Break и многое другое.