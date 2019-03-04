HtmlReader 2.5.86.183
HtmlReader - довольно неплохой редактор html кода со встроенным браузером в котором реализован широкий выбор инструментов просмотра html страницы с различными
META Tuner 2.5.0.1
META Tuner - это статистический анализатор текста, предназначенный для настройки релевантности (соответствия) сетевых ресурсов, запросам пользователей поисковых
htm2chm 3.0.9.3
htm2chm - программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например скачанные offline браузерами) в один CHM файл
phpDesigner 8.1.2
phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим
Total HTML Converter 5.1.0.51
Total HTML Converter - удобная программа для преобразования HTML файлов в DOC, PDF, XLS, JPG, TIFF, RTF или TXT. Очень простая в использовании - выбираете файлы и
CHM Decoder 2.0
CHM Decoder бесплатная программа, которая поможет вам декомпилировать (распаковать) CHM файл или электронную книгу e-book и "вытащить" все находящиеся там файлы (как