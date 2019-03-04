Total HTML Converter для Windows

Total HTML Converter 5.1.0.56

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Описание Total HTML Converter 5.1.0.56Описание   Скачать Total HTML Converter 5.1.0.56СКАЧАТЬ (50,56 Мб) Скриншоты Total HTML Converter 5.1.0.56Скриншоты (4)   Статистика Total HTML Converter 5.1.0.56Статистика   Отзывы о Total HTML Converter 5.1.0.56Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Total HTML Converter - удобная программа для преобразования HTML файлов в DOC, PDF, XLS, JPEG, TIFF, RTF или TXT. Очень простая в использовании - выбираете файлы и конечный формат, затем нажимаете Ok. HTML Converter сделает все остальное.

Конвертер полностью поддерживает все HTML-команды, включая элемент управления "разрыв страницы" с помощью стилей CSS. Умеет конвертировать веб-страницы. Достаточно вставить урл страницы и вы получите конечный документ в течение нескольких секунд. Кроме того, вы можете сохранить страницу в виде изображения. 

Присутствует возможность пакетной обработки файлов, работа из командной строки, интеграция в MS Office, поддержка различных типов символов и таблиц перекодировки, поддержка Page Break и многое другое.

Total HTML Converter
Total HTML Converter
Total HTML Converter
Total HTML Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 230
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML - Конверторы - Конверторы
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Отзывы о программе Total HTML Converter

xa0c про Total HTML Converter 1.5 [26-12-2010]

Не пойму, то ли программа кириллицу не поддерживает, то ли я что-то не так делаю...
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