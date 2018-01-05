MirAudioBook Browser для Windows

MirAudioBook Browser 1.0.4

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Описание MirAudioBook Browser 1.0.4Описание   Скачать MirAudioBook Browser 1.0.4СКАЧАТЬ (24,14 Мб) Скриншоты MirAudioBook Browser 1.0.4Скриншоты (6)   Статистика MirAudioBook Browser 1.0.4Статистика   Отзывы о MirAudioBook Browser 1.0.4Отзывы (5)  
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4.43 из 5, всего оценок - 2286
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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MirAudioBook Browser - это своеобразный урезанный браузер, который предназначен в первую очередь для любителей аудиокниг. Теперь нет необходимости тратить время на поиск в интернете той или иной книжки - огромная библиотека самых разнообразных по жанру и стилю аудиокниг хранится на портале MirAudioBook. Вам остается только задать поиск (по названию книги или фамилии автора), выбрать понравившуюся версию в зависимости от озвучки и приступить к прослушиванию.

Приложение содержит книги всех жанров: бизнес, боевик, детектив, историческая литература, классика, любовные романы, мемуары и биографии, мистика и ужасы, поэзия и стихи, религия, сатира и юмор, фантастика, фэнтези и многие другие (есть даже аудиокниги на английском и испанском языках).

Кроме этого, в MirAudioBook Browser реализованы закладки для перехода к сайтам с музыкальными, учебными и игровыми каталогами, где собраны огромные коллекции бесплатных песен, мини-игр и учебной литературы. Так что данное приложение безусловно понравится всем, кто любит с пользой скоротать свободное время, послушав новую интересную книгу, насладившись любимыми музыкальными композициями и расширив свои духовные познания.

Что нового в MirAudioBook Browser 1.0.4?
  • Исправлена ошибка вывода проигрывателя.
  • Добавлена возможность делать закладку.
Скриншоты MirAudioBook Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 5 981
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Читалки
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Отзывы о программе MirAudioBook Browser

Владимир про MirAudioBook Browser 1.0.3 [15-05-2017]

Спасибо. Очень красивый и удобный сайт. А как бы скачать аудиокниги? А?
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Natamir про MirAudioBook Browser 1.0.3 [10-01-2017]

Подскажите, а для андроида будет такая програмка?
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александр про MirAudioBook Browser 1.0.3 [31-12-2016]

почему не работает на андроиде поиск бесплатных аудио книг ссылается на ваш сайт что от вас идет закачка почему не работает ? жаль очень жаль
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Jogasia про MirAudioBook Browser 1.0.3 [05-11-2016]

Библиотека отличная, на мой взгляд, одна из лучших, но можно попросить сделать так, чтобы в списке книг можно было открыть в окошке нужную страницу, например, набрал цифру 940 и у тебя открылась именно эта страница в каталоге, а не перелистывать. С уважением и благодарностью.
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Влада про MirAudioBook Browser 1.0.2 [12-10-2016]

Мне очень комфортно с Вами. Во- первых, подборка книг. большинство которых мне интересны, аннотаций очень понятных и четких, затем озвучка выше всяких похвал (слушала "Без тебя") Спасибо!
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