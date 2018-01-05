MirAudioBook Browser - это своеобразный урезанный браузер, который предназначен в первую очередь для любителей аудиокниг. Теперь нет необходимости тратить время на поиск в интернете той или иной книжки - огромная библиотека самых разнообразных по жанру и стилю аудиокниг хранится на портале MirAudioBook. Вам остается только задать поиск (по названию книги или фамилии автора), выбрать понравившуюся версию в зависимости от озвучки и приступить к прослушиванию.
Приложение содержит книги всех жанров: бизнес, боевик, детектив, историческая литература, классика, любовные романы, мемуары и биографии, мистика и ужасы, поэзия и стихи, религия, сатира и юмор, фантастика, фэнтези и многие другие (есть даже аудиокниги на английском и испанском языках).
Кроме этого, в MirAudioBook Browser реализованы закладки для перехода к сайтам с музыкальными, учебными и игровыми каталогами, где собраны огромные коллекции бесплатных песен, мини-игр и учебной литературы. Так что данное приложение безусловно понравится всем, кто любит с пользой скоротать свободное время, послушав новую интересную книгу, насладившись любимыми музыкальными композициями и расширив свои духовные познания.
Программа Калейдофон превращает ваш компьютер в цветомузыкальную установку. Интерпретируя звуки, поступающие с указанного вами источника, программа рисует на экране
Отзывы о программе MirAudioBook Browser
Владимир про MirAudioBook Browser 1.0.3 [15-05-2017]
Спасибо. Очень красивый и удобный сайт. А как бы скачать аудиокниги? А? | | Ответить
Natamir про MirAudioBook Browser 1.0.3 [10-01-2017]
Подскажите, а для андроида будет такая програмка? | | Ответить
александр про MirAudioBook Browser 1.0.3 [31-12-2016]
почему не работает на андроиде поиск бесплатных аудио книг ссылается на ваш сайт что от вас идет закачка почему не работает ? жаль очень жаль | | Ответить
Jogasia про MirAudioBook Browser 1.0.3 [05-11-2016]
Библиотека отличная, на мой взгляд, одна из лучших, но можно попросить сделать так, чтобы в списке книг можно было открыть в окошке нужную страницу, например, набрал цифру 940 и у тебя открылась именно эта страница в каталоге, а не перелистывать. С уважением и благодарностью. | | Ответить
Влада про MirAudioBook Browser 1.0.2 [12-10-2016]
Мне очень комфортно с Вами. Во- первых, подборка книг. большинство которых мне интересны, аннотаций очень понятных и четких, затем озвучка выше всяких похвал (слушала "Без тебя") Спасибо! 1 | | Ответить