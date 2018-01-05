MirAudioBook Browser - это своеобразный урезанный браузер, который предназначен в первую очередь для любителей аудиокниг. Теперь нет необходимости тратить время на поиск в интернете той или иной книжки - огромная библиотека самых разнообразных по жанру и стилю аудиокниг хранится на портале MirAudioBook. Вам остается только задать поиск (по названию книги или фамилии автора), выбрать понравившуюся версию в зависимости от озвучки и приступить к прослушиванию.

Приложение содержит книги всех жанров: бизнес, боевик, детектив, историческая литература, классика, любовные романы, мемуары и биографии, мистика и ужасы, поэзия и стихи, религия, сатира и юмор, фантастика, фэнтези и многие другие (есть даже аудиокниги на английском и испанском языках).

Кроме этого, в MirAudioBook Browser реализованы закладки для перехода к сайтам с музыкальными, учебными и игровыми каталогами, где собраны огромные коллекции бесплатных песен, мини-игр и учебной литературы. Так что данное приложение безусловно понравится всем, кто любит с пользой скоротать свободное время, послушав новую интересную книгу, насладившись любимыми музыкальными композициями и расширив свои духовные познания.