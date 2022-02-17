SoundFont Midi Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Falcosoft Softwares
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,02 Мб
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SoundFont Midi Player - простая, но эффективная утилита, которая поможет вам воспроизводить аудио MIDI файлы, регулируя при этом громкость, басы, баланс и высокие частоты. Включает в себя хорошо структурированный и интуитивно понятный интерфейс, который отображает все доступные MIDI-файлы и сохраняет текущий список воспроизведения, чтобы вы могли получить к нему доступ в любое время, когда захотите выполнить дальнейшие изменения. Присутствует возможность просматривать название и звуковой шрифт для каждого MIDI-файла.
Кроме того, утилита предоставляет эффекты в реальном времени на любом MIDI-канале и позволяет регулировать частоту тона, модуляцию, реверберацию и хорус, чтобы получить лучшее качество вывода из ваших MIDI-файлов. Также присутствует возможность выбрать режим игры на фортепиано: "Искаженная гитара", "Контрабас", "Струнные пиццикато", "Пикколо", "Кларнет", "Скрипка" или "Тромбон". Выбрав понравившийся тип, можно в считанные секунды сохранить текущие аудиофайлы в формате WAV.
Имеется возможность в режиме реального времени выполнять модификации MIDI-каналов, изменяя количество существующих каналов и настраивая контроллеры Bank MSB и Bank LSB. Однако если персонализированные настройки не соответствуют вашим потребностям, вы можете легко сбросить их.
Что касается настроек устройства, вы можете с легкостью использовать опции Midi Mapper или BassMidi. Вы можете установить звуковой шрифт по умолчанию, изменить максимальную полифонию и частоту дискретизации без особых усилий.
В целом, Midi Player является надежным решением для воспроизведения ваших любимых MIDI-файлов с автоматической загрузкой звуковых шрифтов в режиме реального времени.
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