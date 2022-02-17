SoundFont Midi Player для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2,02 Мб
СКАЧАТЬ
SoundFont Midi Player скриншот № 1
SoundFont Midi Player скриншот № 2
SoundFont Midi Player скриншот № 3
SoundFont Midi Player скриншот № 4

SoundFont Midi Player - простая, но эффективная утилита, которая поможет вам воспроизводить аудио MIDI файлы, регулируя при этом громкость, басы, баланс и высокие частоты. Включает в себя хорошо структурированный и интуитивно понятный интерфейс, который отображает все доступные MIDI-файлы и сохраняет текущий список воспроизведения, чтобы вы могли получить к нему доступ в любое время, когда захотите выполнить дальнейшие изменения. Присутствует возможность просматривать название и звуковой шрифт для каждого MIDI-файла.

Кроме того, утилита предоставляет эффекты в реальном времени на любом MIDI-канале и позволяет регулировать частоту тона, модуляцию, реверберацию и хорус, чтобы получить лучшее качество вывода из ваших MIDI-файлов. Также присутствует возможность выбрать режим игры на фортепиано: "Искаженная гитара", "Контрабас", "Струнные пиццикато", "Пикколо", "Кларнет", "Скрипка" или "Тромбон". Выбрав понравившийся тип, можно в считанные секунды сохранить текущие аудиофайлы в формате WAV.

Имеется возможность в режиме реального времени выполнять модификации MIDI-каналов, изменяя количество существующих каналов и настраивая контроллеры Bank MSB и Bank LSB. Однако если персонализированные настройки не соответствуют вашим потребностям, вы можете легко сбросить их.

Что касается настроек устройства, вы можете с легкостью использовать опции Midi Mapper или BassMidi. Вы можете установить звуковой шрифт по умолчанию, изменить максимальную полифонию и частоту дискретизации без особых усилий.

В целом, Midi Player является надежным решением для воспроизведения ваших любимых MIDI-файлов с автоматической загрузкой звуковых шрифтов в режиме реального времени.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Volume²Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.4575 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

скачать Virtual Sound CardVirtual Sound Card 2.1

Удобное в использовании приложение, которое эмулирует наличие полнофункциональной...

скачать MorphVOX JuniorMorphVOX Junior 2.9

MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и...

скачать Audio Amplifier ProAudio Amplifier Pro 2.2.1

Audio Amplifier Pro - инструмент для регулировки уровня звучания аудио и видео файлов...

скачать КалейдофонКалейдофон 1.2

Программа Калейдофон превращает ваш компьютер в цветомузыкальную установку....

скачать Realtek AC97 DriverRealtek AC97 Driver 4.06

Realtek AC97 Driver - пакет драйверов для интегрированной аудиосистемы AC'97 в материнских платах на...

Отзывы о программе SoundFont Midi Player

Admin

Отзывов о программе SoundFont Midi Player 6.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв