Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши над иконкой в трее, панелью задач, треем, рабочим столом или заголовком окна, а также при движении мыши у края экрана либо с помощью "горячих" клавиш.
Ключевые особенности программы:
Управление громкостью при вращении колеса мыши над:
иконкой в трее;
панелью задач;
треем;
рабочим столом;
заголовком окна.
Управление громкостью движением мыши у края экрана монитора.
XenoHarmonica - это эмулятор правой клавиатуры баяна для персонального компьютера. С помощью этой программы можно играть на компьютерной клавиатуре почти как на
Отзывы о программе Volume2
orrion про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [26-10-2019]
Блокирует экран при старте!
как заставить стартовать в трее??
Можно предлагать и старую версию и аналог
использую лишь Alt + mouse
платные премиум версии не использую, так как денег нет 2 | 2 | Ответить
irzyxa в ответ orrion про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [30-04-2020]
Вам нужно в автозагрузке Windows удалить копию программы Volume2. Программа бесплатная, платных премиум не существует. | | Ответить
Илона про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [16-06-2019]
Борис про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [20-11-2018]
Это очень странно, но этой проги нет в списке установленных программ, и поэтому вообще нет возможности её удалить !!! Я начинаю волноваться... Согласитесь - это странно, что эту прогу, однажды установленную, вы не можете никак удалить !!! 2 | 3 | Ответить
irzyxa в ответ Борис про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [07-12-2018]
Ничего странного Вы просто используете портативную версию. Для ее удаления достаточно удалить папку с программой. 4 | 2 | Ответить
Михаил про Volume2 1.1.5.404 [15-03-2018]
ОООчень Полезная прога! Спасибо зща обновление!
Пожалуйста, обновите этот же плагин на AIMP4. Выдаёт в последнее время ошибку, видимо после обновлений.
Спасибо Ещё раз! 2 | 2 | Ответить