Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 beta Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши Virtual Sound Card 2.0.11.351 Удобное в использовании приложение, которое эмулирует наличие полнофункциональной звуковой карты в ПК, с помощью которой можно захватывать звук в различном стороннем Аура Леса - дневного и ночного 2.8.8.208 Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

MorphVOX Junior 2.9 MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового Русификатор Daum PotPlayer 1.6.51480 Русификатор Daum PotPlayer для мультимедийного проигрывателя Daum Potplayer, обладающего широкими возможностями воспроизведения всех популярных видео и аудио XenoHarmonica 1.0 XenoHarmonica - это эмулятор правой клавиатуры баяна для персонального компьютера. С помощью этой программы можно играть на компьютерной клавиатуре почти как на