Volume2 для Windows

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 beta

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Описание Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 betaОписание   Скачать Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 betaСКАЧАТЬ (8,08 Мб) Скриншоты Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 betaСкриншоты (3)   Статистика Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 betaСтатистика   Отзывы о Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 betaОтзывы (40)  
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4.54 из 5, всего оценок - 139
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши над иконкой в трее, панелью задач, треем, рабочим столом или заголовком окна, а также при движении мыши у края экрана либо с помощью "горячих" клавиш.

Ключевые особенности программы:

  • Управление громкостью при вращении колеса мыши над:
    • иконкой в трее;
    • панелью задач;
    • треем;
    • рабочим столом;
    • заголовком окна.
  • Управление громкостью движением мыши у края экрана монитора.
  • Возможность отключения звука одним кликом.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Возможность смены скинов.
  • Наличие OSD (экранное меню).
  • Наличие всплывающих подсказок.
  • Настройка событий мыши.
  • Выбор скорости изменения громкости.
Volume2
Volume2
Volume2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)22 / 119 898
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.415 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

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Отзывы о программе Volume2

orrion про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [26-10-2019]

Блокирует экран при старте!
как заставить стартовать в трее??
Можно предлагать и старую версию и аналог
использую лишь Alt + mouse
платные премиум версии не использую, так как денег нет
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irzyxa в ответ orrion про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [30-04-2020]

Вам нужно в автозагрузке Windows удалить копию программы Volume2. Программа бесплатная, платных премиум не существует.
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Илона про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [16-06-2019]

хорошая программа
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Алексей про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [31-01-2019]

При изменении громкости почему то изменяется баланс каналов, причём всегда вправо. Система WinXP.
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x32 в ответ Алексей про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [21-03-2019]

Подтверждаю проблему на XP.
Откатываюсь на стабильную для XP версию 1.1.5.377.
Система устарела всё-таки, поэтому обновлять смысла нет особо.
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бот в ответ Алексей про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [30-03-2019]

ебаа
неужели у кого-то в 2019 хр
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Strela в ответ Алексей про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [08-04-2019]

Аналогично, Win XP SP3 rus
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Борис про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [20-11-2018]

Это очень странно, но этой проги нет в списке установленных программ, и поэтому вообще нет возможности её удалить !!! Я начинаю волноваться... Согласитесь - это странно, что эту прогу, однажды установленную, вы не можете никак удалить !!!
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irzyxa в ответ Борис про Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta [07-12-2018]

Ничего странного Вы просто используете портативную версию. Для ее удаления достаточно удалить папку с программой.
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Михаил про Volume2 1.1.5.404 [15-03-2018]

ОООчень Полезная прога! Спасибо зща обновление!
Пожалуйста, обновите этот же плагин на AIMP4. Выдаёт в последнее время ошибку, видимо после обновлений.
Спасибо Ещё раз!
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